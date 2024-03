Nátlak Kataru na Hamás funguje, řekl Netanjahu příbuzným rukojmích. Odmítl ale pokrok v jednání

„Katarský nátlak (na Hamás) začíná fungovat. Katar jim začal říkat: Vyhodíme vás. Nedáme vám už peníze… To je změna, to je něco pozitivního,“ řekl Netanjahu ve čtvrtek blízkým rukojmích podle serveru The Times of Israel (ToI).

Zároveň ale uvedl, že od Hamásu „nepřišla žádná skutečná odpověď“ a že Hamás „má stále nepřijatelné požadavky“. „Nechtějí se nikam posunout a chtějí rozdmýchat boje o ramadánu,“ uvedl Netanjahu podle Tol.

Netanjahu čelí od některých příbuzných rukojmích dlouhodobě kritice, že nedělá dost pro propuštění jejich blízkých a že jeho prioritou je úplné zničení Hamásu, což ale mnozí považují za nereálné.

If anyone tells you that I do not want a deal, and that we are trying not to make one – this is nonsense.



At the moment there is a change in the Qatari pressure. This is the most positive thing I can say.