NATO chce Trumpovi udělat radost číslem 5, Evropané budou s obrannými výdaji kouzlit, říká Bahenský

Představitelé zemí Severoatlantické aliance chtějí na summitu v nizozemském Haagu přijít s výrazným zvýšením výdajů na obranu a demonstrovat jednotu vůči Rusku. „Na tom panuje shoda, jsou ale výrazné rozdíly v tom, jak velkou hrozbu Rusko představuje. To se ukazuje i na počínajících sporech ohledně výše obranných výdajů,“ podotýká bezpečnostní analytik Vojtěch Bahenský z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha/Haag 19:13 24. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezpečnostní analytik Vojtěch Bahenský z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Španělsko už deklarovalo, že nehodlá plnit závazek ve výši pět procent HDP. „Je logické, že Španěl se necítí tak ohrožen jako třeba Estonec. A španělský premiér bude mít výrazně větší problém doma vysvětlit, proč vynakládat tolik peněz. Klidně ho to může stát volební vítězství, tomuto dilematu čelí většina státníků,“ doplňuje expert.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vojtěch Bahenský, bezpečnostní analytik z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

„Možná můžeme doufat, že Donald Trump přijede v dobré náladě díky úspěšnému útoku na íránský jaderný program. Summit je designován tak, aby byl maximálně minimalistický,“ popisuje s tím, že summity často trvají i několik dní, tentokrát jsou ale zatím jisté jen tři hodiny. To nasvědčuje tomu, že veškerá agenda i výstupy jsou velmi detailně připravené.

Bahenský si netroufá odhadovat, jaký je Trumpův vztah k Rusku, určitě ho prý ale nevnímá jako podobně bezprostřední hrozbu pro Spojené státy jako třeba Polsko nebo východní státy Aliance.

„Máme tendenci hledat v jeho postojích konzistenci, i když tam často nutně není. Je pravdou, že se tváří relativně vstřícně vůči Vladimiru Putinovi, ale také víme, že třeba měl různé fáze ve vztahu k Severní Koreji. Od bezprecedentních výhrůžek jadernými zbraněmi až po historicky první setkání,“ podotýká.

Dárek pro Trumpa

2:53 Konec pohádky o protiválečném Trumpovi Číst článek

S Trumpem se chce na okraji summitu setkat ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bahenský se ale nedomnívá, že by byl na obzoru obrat americké politiky směrem k větší podpoře Ukrajiny. Důležité ale je, že se Zelenskyj poučil ze střetu v Oválné pracovně.

„Je řada státníků, kteří se s Trumpem nemusí mít rádi, ale jsou schopni s ním jednat tak, aby dostali něco z toho, co chtějí. Generální tajemník NATO Mark Rutte si ve vystoupeních před summitem dává záležet, aby Trumpa za všechno pochválil, poděkoval mu a dal mu příležitost cítit se jako úspěšný státník. Znamená to, že Rutte miluje Trumpa? Pravděpodobně ne,“ zamýšlí se.

Summit je úzce zaměřen na obranné výdaje, přičemž primárním důvodem je prý udělat Trumpovi radost. „Už dříve zpochybnil, že by Amerika nebránila státy, které nevydávají dost. Chtějí dát najevo, že plní svoje závazky,“ zdůrazňuje Bahenský.

Dále jde o to dát signál Rusku, že spojenci pracují na vlastní obraně a berou ji vážně. A třetím faktorem může být i expanze evropského obranného průmyslu, který potřebuje mít vidinu stabilních příjmů, aby mohl investovat do nových produkčních kapacit.

Trump si jede pro pět procent HDP na obranu. V Nizozemsku začíná přelomový summit NATO Číst článek

Z uváděných pěti procent má ovšem 1,5 procenta jít na širší výdaje spojené s infrastrukturou, zdravotnictvím nebo třeba kybernetickou bezpečností. Členské státy tak budou mít prostor s výdaji kouzlit.

„Je to navržené tak, aby Trump dostal svoje číslo 5, aby s tím mohl mávat nad hlavou a ukázat, jak je silný vyjednavač. A Evropané se zase snaží zvyšování výdajů co nejvíc rozprostřít, což je Trumpovi asi upřímně trošku jedno. Otázkou je, co se s tím závazkem stane, až nebude v Bílém domě,“ uzavírá.

Za co se budou dodatečné peníze utrácet? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus v úvodu článku.