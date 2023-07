Je možné, že Erdogan překvapí a Švédy do NATO pustí. Jde mu o symboliku, říká před summitem Jireš

Ani těsně před začátkem summitu NATO v litevském Vilniusu není jasné, zda lídři dají zelenou švédskému vstupu do aliance. Všichni čekají na rozhodnutí tureckého prezidenta. „Možná si Erdogan nechává přímo do Vilniusu překvapení a oznámí, že se Švédsko může stát členem,“ říká ředitel sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany Jan Jireš. Švédsko je podle něho teď kvůli vyjednávání v kleštích, protože naráží na limity své ústavy. Bruselské chlebíčky Praha 9:24 10. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povolí Turecko vstup Švédska do obranné unie NATO? (ilustrační foto) | Zdroj: Český rozhlas

Stockholm požádal o členství v NATO před rokem. Jeho vstup do aliance ovšem dosud blokuje Turecko. Vadí mu aktivity prokurdských, dle Turecka „teroristických“, skupin na území Švédska.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý díl Bruselských chlebíčků

Podle Jana Jireše jsou turecké výhrady pochopitelné. Stejně tak je ale nutné chápat, že Švédsko nemůže vyjít Turecku vstříc ve všem, protože by tím porušilo svoji ústavu.

„Je celkem jasné, že turecká pozice je nesena velkou měrou politického symbolismu. V první řadě by prezident Erdogan musel dospět k závěru, že to, co Švédsko dělá a říká, naplňuje potřeby jeho politické sebeprezentace v rámci domácí turecké politiky. Dokud k tomuto závěru nedojde, tak se obávám, že švédskému členství v NATO zelenou nedá,“ odhaduje expert.

‚Mapa‘ pro Ukrajinu

I pokud by Turecko s přijetím Švédska nakonec souhlasilo, oficiální vstup do aliance na summitu neproběhne. Na to je z formálního hlediska už pozdě. Lídři by ale mohli dospět k politické dohodě.

Biden netrpělivě očekává vstup Švédska do NATO. To ale podle Turecka stále neplní požadavky pro vstup Číst článek

Dalším, kdo s nadějemi čeká na výsledky vilniuského summitu, je Ukrajina, která rovněž usiluje o přijetí do NATO. Podle Jana Jireše ale Ukrajinu zřejmě žádné velké překvapení nečeká.

„Myslím, že Ukrajina samozřejmě nedostane pozvánku do NATO, ale dostane jasný plán – cestovní mapu, jak v budoucnu se členem aliance stane,“ předpovídá ředitel sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany.

Přinese summit lídrů NATO hmatatelné výsledky? S čím do Vilniusu jedou Češi? A proč se členské státy NATO nejsou schopné dohodnout na nástupci dosavadního šéfa aliance Jense Stoltenberga? Zakousněte se do nejčerstvější epizody Bruselských chlebíčků.