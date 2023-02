Finové nechtějí se vstupem do Severoatlantické aliance čekat na Švédsko

Finsko a Švédsko podaly přihlášku do NATO společně loni v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Vstup severských států musí schválit všechny členské země Aliance, zatím tak neučinilo Turecko a Maďarsko. Turecký prezident Erdogan v posledních dnech opakovaně naznačil, že Ankara by mohla dát souhlas se začleněním Finska do NATO zvlášť, bez ohledu na Švédsko. Helsinky 14:00 2. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlajky členských států Severoatlantické aliance | Foto: Pascal Rossignol | Zdroj: Reuters

Většina Finů je pro to, aby jejich země vstoupila do Severoatlantické aliance samostatně a nečekala na Švédsko, pokud by se přístupový proces v případě Stockholmu protáhl.

Podle agentury Reuters to vyplývá z průzkumu veřejného mínění, který dnes zveřejnil list Ilta-Sanomat.

Finsko a Švédsko podaly přihlášku do NATO společně loni v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Vstup severských států musí schválit všechny členské země Aliance, zatím tak neučinilo Turecko a Maďarsko.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v posledních dnech opakovaně naznačil, že Ankara by mohla dát souhlas se začleněním Finska do NATO zvlášť, bez ohledu na Švédsko, s nímž má Turecko stále napjatější vztahy mimo jiné kvůli údajnému poskytování švédského útočiště kurdským radikálům.

Rozhořčení Turecka vyvolalo také lednové protestní zapálení koránu ve Stockholmu, proti němuž švédské úřady s poukazem na svobodu projevu nezasáhly.

V průzkumu publikovaném deníkem Ilta-Sanomat 53 procent respondentů odpovědělo záporně na otázku, zda by Finsko mělo čekat na Švédsko i v případě, že by ratifikace začlenění Švédska trvala déle, například kvůli odporu Turecka. Pouze 28 procent dotázaných podpořilo společný vstup.