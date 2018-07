V Bruselu začíná summit NATO. Aliance bude jednat v nové centrále, kam se přestěhovala před měsícem

Nová centrála NATO sice stojí jen přes ulici na dohled od té staré, obě budovy se ale liší jako den a noc.

Ta původní je přízemní, hranatá a místy vypadá jako naskládané dělnické unimobuňky. Její nástupkyně je obří zaoblený kolos ze skla a oceli, který ze vzduchu připomíná spojené prsty. Ty propojuje více než 30 metrů vysoký a 250 metrů dlouhý koridor nazývaný Agora.

„To je hlavní atrium, hlavní spojovací chodba,“ říká průvodce, diplomat Petr Švepeš. Agora podle něj představuje srdce celého rozlehlého komplexu na okraji Bruselu. Jeho pomyslným mozkem je pak hlavní jednací místnost.

„Ta stará byla mnohem méně prostorná. Byla taková spíše provizorní, stejně jako celé staré ústředí bylo 50 let provizorní budovou,“ líčí Švepeš pro Radiožurnál.

Hlavnímu jednacímu sálu vévodí velký oválný stůl, kde během jednání zasedá generální tajemník aliance a zástupci všech 29 členských států. Jak samotný stůl, tak řady sedaček podél stěn místnosti a celé její obložení jsou barevně laděné do tmavě hnědé.

„Počítá se v podstatě i s tím, že by se aliance mohla někdy v budoucnu rozšiřovat. U kulatého stolu vidíte i volné židle, před kterými není vlajka žádného státu,“ ukazuje diplomat.

'Už nejsme na periferii'

V nové centrále NATO sídlí pohromadě všechny delegace a celé vedení Severoatlantické aliance. Celkem tu pracuje skoro 4000 lidí.

„Ty prostory, kde se teď nacházíme, se nazývají Public Square, neboli veřejné náměstí. Zaměstnancům poskytuje zázemí, kde si mohou vyřizovat své osobní věci. Máme tady supermarket. Je tady kantýna pro zaměstnance. Jsou tady tři restaurace, dvě banky, lékárna a je tu i kadeřnictví,“ vypočítává průvodce.

Budova se snaží být maximálně ekologická a ke svému provozu využívá nejmodernější technologie. Splachuje se v ní zachycenou dešťovou vodou a v zimě se vytápí pomocí geotermálních vrtů.

„Je to supermoderní budova se vším, co k tomu patří. To znamená, všechno tady funguje - na rozdíl od toho starého ústředí. Sídlíme v jedné budově, neustále se potkáváme a myslím si, že to má velmi dobrý dopad na teambuilding v rámci aliance," doplnil český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý.

Z českého pohledu našel ještě jednu přednost nové alianční centrály: „My jsme v tom starém ústředí byli tak trošku na periferii. Byli jsme jaksi odstrčeni, protože jsme byli novější členové.“

„Tady je to rozvržení úplně jiné. Já to mám krásně za rohem kousek do hlavní zasedací místnosti. Čili už se necítíme být na periferii, jako to bylo v tom starém ústředí,“ pochvaluje si nejvýše postavený český diplomat v NATO.