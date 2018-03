NATO využívá český chemický průmysl. Látky typu Novičok v něm mají významné místo, tvrdí Moskva

Významné místo ve výzkumu otravných látek v České republice mají nervově paralytické látky typu Novičok. Prohlásila to ve čtvrtek na tiskové konferenci v Moskvě mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v komentáři ke kauze bývalého ruského agenta Sergeje Skripala otráveného ve Velké Británii armádním jedem. Moskva 16:05 29. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britští experti zasahují u vchodu do nemocnice v Salisbury (otrava Sergeje Skripala). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mluvčí řekla, že Severoatlantická aliance využívá potenciál českého chemického průmyslu a české poznatky v oblasti protichemické obrany.

„Prahu nikdo z ničeho neobvinil a neobviňuje," prohlásila Zacharovová. V médiích včetně českých je ale podle ní mnoho textů potvrzujících potenciál českých chemických výzkumů.

Vývoj pod kódovým označením Novičok probíhal ve Velké Británii, USA, Česku a Švédsku, zopakovala mluvčí dřívější ruská tvrzení. Výsledky vývoje nových otravných látek tohoto typu, jichž tyto státy dosáhly, jsou podle ní obsaženy ve více než 200 otevřených zdrojích zemí NATO. Česko (Československo) podle Zacharovové provádělo výzkumy v oblasti protichemické obrany v rámci Varšavské smlouvy.

„Ve všech médiích jsou zprávy na toto téma, praví se tam, že po rozpadu organizace (Varšavské smlouvy) se český vědecký potenciál v této oblasti hodil novým západním partnerům, NATO ho zdědilo,“ řekla Zacharovová.

Středisko NATO ve Vyškově

Česká armáda plnila zvláštní úkoly na Blízkém východě, vojáci likvidovali následky použití chemických zbraní v Kuvajtu, uvedla.

Existující mediální informace o činnosti vědeckých středisek zkoumajících v Česku bojové otravné látky dovolují podle Zacharovové dospět k závěru, že „významné místo ve výzkumu mají látky nervově paralytického účinku zvané podle západní klasifikace Novičok".

Čeští vědci nejednou získávali granty vědeckého výboru NATO, ve Vyškově existuje středisko NATO pro ochranu před zbraněmi hromadného ničení, konstatovala ruská mluvčí.

Není to propaganda

„Samostatným směrem výzkumu (českých) toxikologů je vývoj protijedů a také takzvaných spojujících látek a fermentů, které pohlcují komponenty nervově paralytických látek. Výzkumné práce provádí česká strana v těsné spolupráci se strukturami NATO," pokračovala Zacharovová.

Fakt, že čeští chemici volně disponují charakteristikami otravných látek třídy Novičok, svědčí o široké dostupnosti této informace, dodala.

„Prahu nikdo v ničem neobviňoval a neobviňuje. Na rozdíl od britských kolegů žádná obvinění nevznášíme. Mluvíme jen o tom, že dokonce i v mediálním prostoru - a není to propaganda, nejsou to ruská, ale česká média - existuje velké množství materiálů, potvrzujících potenciál Česka v oblasti chemických výzkumů. To je prostě třeba brát v úvahu," řekla mluvčí.