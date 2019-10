Státy NATO podporují mezinárodní zapojení v Sýrii, názory na další postup se ale podle Stoltenberga liší

Mezi státy Severoatlantické aliance je široká podpora mezinárodního řešení situace v severovýchodní Sýrii. Prohlásil to generální tajemník NATO Jens Stoltenberg po první části zasedání aliančních ministrů, kteří diskutovali i o možném zapojení do vytvoření bezpečné zóny v Sýrii. Za situace, kdy zvláště evropští partneři Ankary tvrdě kritizují turecký vojenský vpád do Sýrie, bylo ovšem podle Stoltenberga slyšet rozdílné názory na další postup.

