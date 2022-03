Sněmovna schválila vyslání českých vojáků do nové jednotky NATO na Slovensku

Česká armáda bude moci vyslat vojáky do nové dvoutisícové jednotky Severoatlantické aliance na Slovensku, jejímž cílem je posílit obranyschopnost východního křídla NATO v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Misi ve čtvrtek schválila sněmovna i hlasy opozice. Senát dal souhlas už před týdnem. Čeští vojáci mají velet mnohonárodní jednotce, v níž budou i vojáci z Německa, Polska, Slovinska, Nizozemska a USA. Praha 11:12 24. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká armáda bude moci vyslat vojáky do nové dvoutisícové jednotky Severoatlantické aliance na Slovensku, jejímž cílem je posílit obranyschopnost východního křídla NATO v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu (ilustrační foto) | Foto: Michal Olbert | Zdroj: Armáda České republiky

Mise má „silný politický a praktický výraz solidarity naplňovat závazek kolektivní obrany NATO“, řekla poslancům ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Vybudování jednotky je reakcí na „bezdůvodnou agresi“ Ruska vůči Ukrajině, pro kterou neexistuje v civilizovaném světě omluva, dodala.

Její předchůdce a předseda sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (ANO) mimo jiné uvedl, že mise je v souladu s mezinárodním právem a má posílit schopnost odstrašení a snížit riziko eskalace válečného konfliktu.

Schválený mandát umožňuje nasazení až 650 českých vojáků, a to do poloviny příštího roku. Do alianční jednotky odjede podle Černochové kolem 400 vojáků, zbytek mandátu poslouží jako rezerva pro jejich střídání.

Česká armáda kromě velení a spojení vyšle do uskupení mechanizovanou jednotku, vojenskou policii a postará se o logistické zabezpečení. Podobné jednotky NATO budou i v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Doplní jednotky NATO v Polsku a v Pobaltí.