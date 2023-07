Soudržnost NATO je důležitější než příslib budoucího členství Ukrajině, věří Cyril Svoboda

Zástupci Severoatlantické aliance směřují do litevského Vilniusu, aby tam s Ukrajinou diskutovali o výhledech jejího členství v ní. Měla by Ukrajina ve Vilniusu dostat jasnou pozvánku do NATO? Cyril Svoboda varuje před dopady takového rozhodnutí, analytik David Stulík vidí jasnou pozvánku země do Aliance jako přínos. Praha 17:50 10. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současný ozbrojený konflikt s Ruskem ohrožuje nejen Ukrajinu, ale celou Evropu, konstatuje analytik David Stulík (ilustrační foto) | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

„Nechceme vzbudit očekávání, která se pak nenaplní. Pokud bude Ukrajina členem Aliance, bude to po mnoha letech, protože není z mnoha důvodů připravena stát se plnohodnotným členem. To není otázka armády, ale stavu státu a společnosti,“ uvádí v Pro a proti ředitel Diplomatické akademie Svoboda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měla by Ukrajina ve Vilniusu dostat jasnou pozvánku do NATO? Debatují ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda a analytik David Stulík

Stulík vysvětluje, že se zásadně změnila geopolitická situace. „Současný ozbrojený konflikt s Ruskem ohrožuje nejen Ukrajinu, ale celou Evropu. Proto NATO přemýšlí o vlastní bezpečnosti, je třeba posílit systém kolektivní obrany a členství Ukrajiny se jeví právě jako významné posílení.“

Je možné, že Erdogan překvapí a Švédy do NATO pustí. Jde mu o symboliku, říká před summitem Jireš Číst článek

Svoboda upozorňuje na 2. a 3. článek Washingtonské smlouvy. „Ty říkají, že členství v Alianci je založeno na existenci svobodných institucí a že má posílit stabilitu a prosperitu v regionu, což se zde nestane. Lepší mít pevnou vůli podporovat Ukrajinu než začít hru, která rozloží řady NATO.“

„Ukrajina sama ví, že se nemohou stát členy Aliance, když probíhá válka. Ale proto je důležitá ta bezprostřední pozvánka, kterou by země chtěla ve Vilniusu dostat. Ukrajina je teď v geopolitickém vakuu a chápe, že to znamená se vydat na pospas Rusku. Proto se snaží zajistit vlastní bezpečnost,“ věří Stulík.

Co by kdyby

Ukrajinské ambice na členství v Alianci jsou z roku 2008, připomíná analytik. „Tehdy Západ nereagoval, jen dal vágní příslib. A toho Rusko využilo, protože vědělo, že se Západ nebude angažovat, a proto zaútočilo.“

Prezident USA Biden přiletěl do Londýna. Setká se s králem Karlem III. nebo s britským premiérem Číst článek

S tím ale Svoboda nesouhlasí. „Odmítám řešit, co by bylo kdyby. Spíš mám obavu, že tato tendence povede k tomu, že v Evropě budou ve volbách vítězit strany, které budou tlačit na pilu. Pro mě je důležitější udržet stávající soudržnost Aliance než přidávat plyn, protože pak už se nedohodneme vůbec.“

„Je zodpovědnost vlád a politiků, aby dokázali svým voličům vysvětlit, že o naší bezpečnosti se rozhoduje nyní na Ukrajině a její členství naši bezpečnost posílí. Nástup proruských stran není výsledkem toho, že by Ukrajina chtěla do NATO, musíme umět rozlišit, co jsou domácí politické faktory a co zahraniční,“ radí Stulík.

Pozvánka do NATO s neurčeným nebo vzdáleným termínem vstupu může způsobit frustraci i na ukrajinské straně, varuje Svoboda. „To se dělat nemá. Měli bychom spíš Ukrajinu reálně podporovat. A dodávám, že na Slovensku je Ukrajina klíčové volební téma, podívejte se na vystoupení Roberta Fica.“

K válce možná nemuselo dojít, kdyby Ukrajina dostala pozvánku do NATO, říká Zelenského klíčový muž Číst článek

Diskuse o členství Ukrajiny v NATO je nezbytná. „Ukrajinská strana se tohoto požadavku nevzdá, také ho budou prosazovat státy východního křídla včetně Česka nebo baltských států. Věci se posunou dopředu, ale otázka je, jestli to bude Ukrajině stačit. Není pochyb, že členství země Alianci posílí,“ ujišťuje David Stulík.

„Nejdůležitější je udržet soudržnost a jednotu NATO. To vidím jako absolutní prioritu. Jestli se ve Vilniusu rozhádají, tak to je nejlepší signál Rusku, že nedržíme pohromadě. Pomoc Ukrajině jde daleko, USA už jí dodává jinde zakázanou kazetovou munici. Západ tedy dělá pro Ukrajinu, co může,“ zdůrazňuje potřebu reálné a okamžité pomoci válčícímu státu Cyril Svoboda.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.