Slováci v NATO ujišťují: Nejhorší by bylo bát se vlastních voleb. Pomoc Ukrajině se nedrolí

I přes nárůst protiukrajinských nálad v některých členských státech se vojenská pomoc Severoatlantické aliance zatím nedrolí. Myslí si to velvyslanec Slovenska při NATO Peter Bátor i jeho kolega, diplomat Michal Adam. „Není to o tom, že by 32 států NATO každý den stejným způsobem poskytovalo pomoc Ukrajině. Když jeden stát na nějakou dobu trochu sníží svoji pomoc, není to nic nového," vysvětluje Bátor v nové epizodě Bruselských chlebíčků. Bruselské chlebíčky Praha 7:21 27. listopadu 2023 I přes situaci na Slovensku, v Maďarsku či Nizozemsku zůstává podle slovenských diplomatů pomoc Ukrajině silná (ilustrační foto)

Slovensko pod vedením nové vlády Roberta Fica sice přestalo na Ukrajinu dodávat vojenskou pomoc z armádních skladů, jiné typy pomoci ale podle diplomatů budou do země proudit dál.

Slovensko by na Ukrajinu mělo například i nadále dodávat zařízení na odminování území.

„Toto je jeden z největších problémů, které bude mít Ukrajina ještě mnoho let. Asi třetina jejího území je zaminovaná, to je oblast asi o velikosti Česka a Slovenska dohromady,“ podotýká Michal Adam.

A vyzdvihuje při tom význam slovenských expertů. „Slovensko bylo jednou z prvních zemí, které poslaly na Ukrajinu tým soudních lékařů poté, co byla osvobozena území kolem Kyjeva, Buča nebo Irpiň,“ říká.

Nic se nejí tak horké

I přes situaci na Slovensku, v Maďarsku či Nizozemsku, kde minulý týden ve volbách zvítězila protiukrajinská, krajně pravicová strana, zůstává podle slovenských diplomatů pomoc Ukrajině silná.

„Nejhorší, co by se nám mohlo stát, je, abychom se báli vlastních voleb. Vždy tu byly a budou strany, které zpochybňují to, co většina států dělá. A je jasné, že se to šíří z jednoho státu do druhého. Ale ani v jednom nedokázala ta strana postavit vládu sama,“ poznamenává Peter Bátor.

To bude podle něho i případ Nizozemska, kde vítězná krajní pravice nakonec bude muset dělat kompromisy.

Jak vypadají debaty o novém generálním tajemníkovi, který v čele NATO nahradí Jense Stoltenberga? Proč se slovenští diplomaté rozhodli vyvracet mýty o NATO vlastním podcastem? A proč je tak často poslouchají matky na rodičovské? Celé audio si poslechněte nahoře v článku.