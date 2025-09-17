Navalného dle laboratorních testů ve vězení otrávili, uvedla jeho žena. K testu dokázali získat vzorky

Laboratorní testy provedené ve dvou zemích ukázaly, že Alexej Navalnyj byl loni otráven, uvedla ve středu na platformě Telegram vdova po opozičním předákovi Julija Navalná. Dlouholetý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina zemřel loni v polovině února náhle a za nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii na Sibiři. Jeho rodina a spolupracovníci už dříve tvrdili, že byl zavražděn. Podle ruských úřadů byla jeho smrt přirozená.

Berlín Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Největší kritik Putinova režimu Alexej Navalnyj

Alexeje Navalného dle laboratorních testů ve vězení otrávili, uvedla jeho žena (archivní foto) | Foto: Sefa Karacan | Zdroj: Anadolu Agency

„V únoru 2024 se nám podařilo získat, přepravit za hranice a předat laboratoři jedné ze západních zemí Alexejovy biologické materiály,“ uvedla nyní Navalná.

„Před několika měsíci jsem se dozvěděla, že výsledky jsou k dispozici a už dvě laboratoře ze dvou zemí nezávisle na sobě došly k závěru, že Alexej byl otráven,“ napsala manželka Navalného.

Konkrétní jed nebo chemickou látku nezmínila. Ve svém příspěvku vyzvala k tomu, aby byly zveřejněny výsledky vyšetřování toho, „čím přesně byl otráven“. „Občan Ruska byl zavražděn. Zavražděn na území Ruska. Veškeré důkazy se také nacházejí tam. Neexistují právní základy k zahájení a vedení trestního řízení v západních zemích,“ dodala.

Kdo jsou političtí vězni současného Ruska: právníci Navalného, moskevský radní či známá novinářka

Číst článek

Navalnyj byl roky tváří ruské opozice a kritizoval režim prezidenta Putina, především za korupci. V roce 2020 přežil otravu paralytickou látkou novičok, ze které obvinil Kreml. Ten to odmítl.

Po léčbě v Berlíně se v roce 2021 Navalnyj vrátil do Ruska, kde ho zatkli a v několika procesech odsoudili k dlouholetému vězení. Opozičník vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.

Loni v únoru zemřel náhle a za nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii na Sibiři ve věku 47 let. Ruské úřady přičetly jeho smrt přirozeným příčinám. Navalného rodina a spojenci to odmítají a tvrdí, že byl zabit na příkaz Kremlu.

Ruské úřady od jeho smrti zintenzivnily tažení proti jeho spojencům a členům rodiny, jako extremistku označily jeho vdovu Juliju, Navalného právníky odsoudily na roky do vězení. Navalná, která žije v exilu, po smrti svého muže slíbila, že bude pokračovat v jeho práci.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme