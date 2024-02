Navalného smrt je signálem dovnitř Ruska. Putin se neštítí ničeho, mlčet už nestačí, říká rusista

Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj zemřel v trestanecké kolonii za polárním kruhem. Sedmačtyřicetiletý Navalnyj prožil poslední dny na samotce, kde byl už po už sedmadvacáté. „Na samotce nemají vězni přístup k lékařskému ošetření nebo ke kontaktu s okolním světem. Novodobé věznice mají plnou kontrolu nad tím, v jakém zdravotním i psychickém stavu se vězni nachází,“ řekl Radiožurnálu předseda organizace gulag.cz a rusista Štěpán Černoušek. Rozhovor Praha 16:56 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sedmačtyřicetiletý odpůrce ruského režimu prožil poslední dny na samotce | Foto: Yulia Morozova | Zdroj: Reuters

Navalny byl za mřížemi třetím rokem. Jak si takovou ruskou věznici máme představit a co s člověkem dokáže udělat?

Trestanecké tábory a vězení často stojí na místech bývalých táborů gulag. To je i případ trestanecké kolonie ve městě Charp na Jamaloněneckém poloostrově na polárním Urale, kde seděl Navalnyj.

Táborům gulag, jak si je představujeme, se už úplně nepodobají. Vybavení je mnohem modernější, což ale často vede i k tomu, že pobyt vězňů je mnohem více monitorován moderními technologiemi. Mají tak menší soukromí nebo možnosti si dělat, co by chtěli. To byl bez pochyby případ i Alexeje Navalného.

V poslední době je velkým problémem u politických vězňů v Rusku, kterých je už více než 600, možná i více, že jsou často posíláni na samotky. Mnohem častěji, než vězni za sovětských dob nebo v táborech gulag. Na samotce nemají přístup k lékařskému ošetření nebo ke kontaktu s okolním světem. To se podepisuje i na jejich zdraví. Novodobé věznice mají plnou kontrolu nad tím, v jakém zdravotním i psychickém stavu se vězni nachází.

Ruské úřady uvedly, že se Navalnému udělalo špatně po procházce. Je to, že se šel projít, důvěryhodné? Mohou se političtí vězni jít jen tak projít?

Já si myslím, že je úplně bezpředmětné nad tím spekulovat. Co se tam dělo ve skutečnosti, se asi nikdy nedozvíme. Není tam žádná vnější kontrola toho, co se opravdu děje. To, že trávil čas na samotce a zároveň byl na procházce, jsou dvě informace, které spolu úplně nekorelují.

Je potřeba smrt Navalného otevřeně nazvat další vraždou z rukou Vladimira Putina. Bylo mu 47 let a byl to velmi silný muž, který rozhodně nechtěl umírat. To, že ve 47 letech zemřel, je důkazem toho, že byl ve věznici utýrán, a to zcela jistě za vědomí Vladimira Putina.

Stačí jenom říct, že byl v trestanecké kolonii na Sibiři. To samo o sobě zní velmi krutě. Jaké jsou podmínky ve vězení za polárním kruhem? Jsou mnohem tvrdší?

Nemyslím si, že by se budovy nějak výrazně lišily od těch, které jsou například u Moskvy. Jiné podmínky ale panují v okolí věznice. Touto dobou tam může být i 50 stupňů pod nulou. V létě tam jsou zase obrovská mračna komárů. Ale pokud vím, tak vězni zas tak často čas venku netráví.

Velkou roli tam hraje i odlehnost těch končin. Málokdy se tam dostane někdo zvenku, někdo z přátel nebo i advokátů, kteří Navalného navštěvovali. I tato odlehlost hraje do karet režimu, který si pak s vězni dělá, co chce.

‚Mlčení už nestačí‘

Jak ruský režim přistupuje ke svým odpůrcům obecně?

Myslím si, že za poslední dva roky se to mění. A mění se to k horšímu. Někteří lidé už Rusko opustili. To se dělo s určitou tolerancí současného ruského režimu, který stále vydává zahraniční pasy. Kdo chce, tak v naprosté většině může Rusko opustit.

Ti, kteří zůstávají a měli pocit, že budou něco měnit, to mají čím dát tím obtížnější. Mnozí, kteří se nahlas vyjadřovali proti válce nebo Putinovi, už sedí ve vězení, nebo byli donuceni k emigraci.

Někteří se ale dál snaží vystupovat. To je třeba případ předsedy lidskoprávní sekce sdružení Memorial Olega Orlova. Ten měl shodou okolností v pátek soud v Moskvě. Hrozí mu tři roky vězení za to, že napsal článek o tom, že Rusko je fašistický režim. Soud byl odročen a další zasedání proběhne za týden.

Takovýchto otevřených kritiků je už ale naprosté minimum. Současný režim čím dál tím víc tlačí na celou ruskou společnost a přestává tolerovat i mlčení. Doposud mnoho lidí válku ani nepodporovalo, ani se nevyjadřovalo proti ní. Teď už režim především ruské umělce nebo známější osobnosti v podstatě nutí k tomu, aby otevřeně glorifikovali Putina a oslavovali válku proti Ukrajině. V tomto směru se tam dějí dost šílené věci a myslím si, že se dočkáme ještě horších.

Někteří světoví politici jednoznačně označují Navalného smrt za vraždu. Je nějaká šance, že se někdy dozvíme, jak opravdu zemřel?

Možná za 100 let, až bude Rusko demokratickou zemí a vznikne tam ústav pro studium režimu Vladimíra Putina a otevřenou se archivy. V to já stále věřím. Pak se to možná dozvíme. Do té doby se obávám, že se pravdu nedozvíme.

Přesně za měsíc budou v Rusku prezidentské volby. Může jeho smrt s volbami nějak souviset? Ovlivní je nějak?

Nemyslím si, že by s tím jeho smrt souvisela bezprostředně. Samozřejmě s tím ale souvisí obecně. Už jen proto, že Putin evidentně dal pokyn k tomu, aby měl Navalnyj takové podmínky, ve kterých nevydrží.

Dává tím signál především dovnitř ruské společnosti. A to ten, že mu je už všechno úplně jedno, neštítí se ničeho a kdokoliv se jakkoliv vzepře nebo bude nesouhlasit s režimem, může skončit jako Navalnyj. Už nestačí ani mlčet a je potřeba otevřeně režim podporovat jako v každé diktatuře. Je to spíš znak dovnitř, že už opravdu veškerá legrace skončila.