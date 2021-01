Zadržení Navalného: Sankce proti Rusku budou mít jen symbolický efekt, myslí si bývalý diplomat

Přední ruský kritik Putinova režimu Alexej Navalnyj byl po návratu z Německa v Moskvě zadržen a soud ho poslal na 30 dní do vazby. Je na místě, aby západní země včetně Evropské unie vyhlásily kvůli zacházení s Navalným nové sankce proti Rusku? Na koho by měly mířit, aby byly efektivní? A mohou mít vůbec nějaký efekt? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl bývalý diplomat Evropské unie David Stulík. Praha 20:09 19. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Stulík. | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Pokud Evropská unie sáhne k sankcím, můžou mít nějaký efekt?

Ten efekt bude jen symbolický. Budou fungovat jako morální podpora těm lidem, kteří Navalného podporují. Budou takovým vzkazem, že jsme na tyto lidi nezapomněli, ale průlomový politický efekt mít nebudou.

Když se na tu situaci podíváme pragmaticky. Rusko Navalného dopředu varovalo. Tím oficiálním důvodem, že byl hned na letišti zadržen, je to, že porušoval podmínky svého podmínečného trestu. Mohly vůbec ruské úřady reagovat jinak?Tahle reakce ukazuje, že úřady v čele s prezidentem Putinem, protože on je o všem informován a rozdává souhlasy a pokyny k určitým krokům,...

Pardon, ale máte k tomu nějaké důkazy?

To jsou spíše takové nitky, které vedou k tomu, že si to takto můžu dovolit tvrdit, protože takové věci se v Rusku bez souhlasu vrchního představitele dít nemohou. To jsou věci, které se rozhodují na té nejvyšší úrovni.

Ptám se i proto, že mluvčí ruského prezidenta řekl, že Moskva nebude brát zřetel na názory z ciziny a že dění kolem Navalného není situací, která by vyžadovala prezidentovu zvláštní pozornost. Znamená to, že lže?

Samozřejmě mlží. Prezident Putin na své tiskové konferenci, která byla na konci roku, na otázky, které se týkaly Navalného, ani jednou neřekl jeho jméno. Právě tato reakce úřadů svědčí o strachu z jeho návratu, protože kdyby se ho nebály, nechají ho projít kontrolou a zadrží ho až za pár dní. Ukazuje to, že nechtěly, aby se vrátil. Ruské vedení doufalo, že zůstane v Německu, ale tím by byl absolutně neutralizován a zavřel by si dveře do ruské politiky.

Na druhé straně máme stárnoucího prezidenta Putina, který je postupem času unavený, společnost ho stále méně podporuje a začínají se objevovat diskuse o tom, kdo ho nahradí. Do toho Navalnyj vnáší určitý neklid, protože v současné době je to on, kdo je hlavní opoziční představitel. Svůj návrat dobře načasoval. V momentě, kdy v Americe dochází k inauguraci a v Německu se mění vedení vládní CDU, je v Rusku tím, kdo rozdává karty.