Navalnyj trpí vyhřezlými ploténkami. Podle advokátů ztrácí cit v nohou i rukou, dál ale drží hladovku

Lékaři u ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který si ve věznici stěžuje na přetrvávající bolesti zad a nohou, po vyšetření na tomografu zjistili, že trpí dvěma vyhřezlými ploténkami. Agentuře Interfax to řekl právník Vadim Kobzev, který se ve středu mohl se svým klientem setkat v nápravném zařízení IK-2 v Pokrovu, vzdáleném asi 100 kilometrů od Moskvy. Moskva 23:47 7. dubna 2021

Navalnyj si stěžuje, že ztrácí cit nejen v nohou, ale i v rukou, řekla po schůzce Kobzevova kolegyně Olga Michajlovová televizi Dožď.

„Nadále trpí bolestmi zad a v noze. A ke všemu ztrácí cit kromě nohou ještě i v rukou,“ řekla právnička. Navalnyj podle ní pokračuje v hladovce, kterou se domáhá toho, aby jej vyšetřili lékaři podle jeho výběru, a pouze pije vodu. Vězeňští lékaři podle advokátky doporučují zastaralou léčbu a léky, které se jinde už desítky let nepoužívají, a tak Navalnyj tyto postupy odmítá.

Správa věznice se ale bojí pustit do zařízení specialisty, aby nepotvrdili, že špatná léčba zhoršila Navalného potíže. „Drží se a ještě nás povzbuzuje na duchu,“ dodala. Podle Kobzeva vězeň každým dnem ztrácí kilogram tělesné hmotnosti.

Michajlovová ještě dříve řekla agentuře TASS, že test neprokázal u Navalného koronavirus. Podle listu Izvestija vyšetření u Navalného neprokázalo ani tuberkulózu.

Opoziční politik v pondělí oznámil, že má silný kašel a horečku. Vězeňská správa potvrdila, že onemocněl a byl přemístěn do zdravotnické části věznice.

Opozičník a jeho spolupracovníci si už dříve stěžovali na podmínky ve vězení, kde jej dozorci v noci budí každou hodinu. Na konci března proto vyhlásil hladovku.

Soud vyhověl stížnosti

Lidskoprávní organizace Amnesty International ve středu konstatovala, že Navalnyj je držen v podmínkách, které se rovnají mučení a mohou ho pomalu zabíjet.

Ruská policie Navalného zadržela v lednu, když se vrátil z Německa, kde se zotavoval z loňské srpnové otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny Novičok, což potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá.

V únoru mu ruský soud změnil dříve uložený podmíněný trest za zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. Navalnyj tvrdí, že byl odsouzen v politickém procesu a že byl potrestán za to, že si dovolil přežít Putinem nařízenou otravu.

Moskevský městský soud ve středu vyhověl stížnosti Navalného bratra Olega a právničky Navalného protikorupčního fondu Ljubov Sobolové na domácí vězení, ve kterém čekají na soudní proces kvůli obvinění z porušení hygienických norem při organizování protestů za Navalného osvobození.

Podle serveru Newsru.com jim soud nicméně zakázal opouštět bydliště od osmi večer do šesté ráno a nesmějí také o případu hovořit.