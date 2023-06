Navalnyj stojí znovu před soudem, hrozí mu desítky let za mřížemi. Viní ho z ‚rehabilitace nacismu‘

Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj v pondělí stanul znovu před soudem, a to ve věznici s nejpřísnějším režimem Melechovo. Hrozí mu dalších 30 let vězení. Nyní si odpykává devítiletý trest za údajnou zpronevěru a pohrdání soudem. Sedmačtyřicetiletý Navalnyj čelí novým obviněním ze založení a financování „extremistické organizace“, výzvám k „extremismu“, zapojení nezletilých do páchání nebezpečné činnosti a z „rehabilitace nacismu“.

