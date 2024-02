Spolupracovník Navalného vyzval Rusy k protestům. K volbám mají dorazit v jeden čas a vytvořit fronty

Blízký spolupracovník zesnulého ruského opozičníka Alexeje Navalného v úterý vyzval k rozsáhlým protestům proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi v poslední den březnových prezidentských voleb. Informovala o tom agentura Reuters. Navalnyj, který podle ruských úřadů zemřel před dvěma týdny ve věznici za polárním kruhem, před svou smrtí Rusy vybídl, aby svou nespokojenost ukázali tím, že k volebním urnám přijdou přesně v poledne 17. března. Moskva 18:53 27. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská opozice i řada západních představitelů přičítá vinu za Navalného úmrtí Putinovi | Zdroj: Reuters

Třídenní volby v Rusku začínají 15. března, favoritem je právě Putin. Kreml v úterý obecně varoval všechny, kdo by jakýmkoliv způsobem vyslyšeli „provokativních“ výzev Navalného podporovatelů, před právním postihem v souladu se zákonem. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zároveň na dotaz novinářů uvedl, že o žádných výzvách zatím neslyšel.

Spolupracovník Navalného Leonid Volkov v úterý ve videu řekl, že výzva k protestům v poslední den voleb je posledním „politickým odkazem“.

„Teď už nejde jen o politickou akci, jejímž cílem bylo překonat politickou osamělost a izolaci. Teď jde o smuteční shromáždění a občanskou pietu, akci na památku Navalného, který nás o její uskutečnění požádal,“ uvedl Volkov. „Lidé tak naplní poslední vůli Alexeje Navalného. Udělejte to. A v čase, který zbývá do voleb, přesvědčte co nejvíce lidí, aby to také udělali,“ dodal.

Chybí místo

Spolupracovníkům Alexeje Navalného se mezitím nedaří najít místo pro veřejné rozloučení. Informuje o tom Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda a server Meduza s odvoláním na Navalného mluvčí Kiru Jarmyšovou. Někde říkají, že prostory jsou obsazené, jinde odmítají při zmínce jména Navalnyj, napsala Jarmyšová na platformě X.

„Na jednom místě nám přímo řekli, že pohřební agentury mají zakázáno s námi spolupracovat,“ sdělila mluvčí. Místo pro rozloučení s Navalným se jeho spolupracovníci snaží podle ní najít od pondělka, přičemž obvolali většinu pohřebních služeb, síní a vhodných komerčních míst. „Po 24 hodinách hledání prostory pro poslední rozloučení nejsou,“ dodala.

O den dříve na stejné platformě Jarmyšová napsala, že Navalného spolupracovníci hledají síň pro veřejné rozloučení v závěru tohoto pracovního týdne. Někteří členové týmu zesnulého kritika Kremlu zároveň popírali zvěsti o pohřbu s datem 29. února, které označili za lživé. „Všechny spolehlivé informace budou na mém twitteru,“ uvedla Jarmyšová s odkazem na starší název sítě X.

Navalnyj vyzval k protestní akci letos 1. února. Ruským voličům z vězení vzkázal prostřednictvím svých spolupracovníků, aby při prezidentských volbách dorazili k urnám v poledne 17. března. Od akce si sliboval vytvoření dlouhých front, které budou svého druhu protestním shromážděním.

„Bude to opravdová celonárodní protestní akce, která se uskuteční nejen v každém městě, ale i v každé čtvrti každého města,“ uvedl tehdy Navalnyj. Dodal, že podobný projev protestu bude složité překazit.

Navalnyj byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval Putinův režim především za korupci. Od roku 2021 byl ve vězení, přičemž vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku. Loni v prosinci ho úřady přemístily do vězení na Sibiři, kde podle nich 16. února náhle zemřel.

Ruská opozice i řada západních představitelů přičítá vinu za Navalného úmrtí Putinovi. Kreml popřel, že by se na jeho smrti podílel stát, úmrtní list podle Navalného spolupracovníků uvádí, že zemřel přirozenou smrtí.

Podle Navalného spolupracovníků zástupci vyšetřovacího výboru po Ljudmile Navalné před vydáním pozůstatků jejího syna požadovali, aby souhlasila s tajným pohřbem bez veřejného rozloučení. Navalná odmítla požadavky splnit, napsala Meduza.

Mluvčí Dmitrij Peskov mezitím podle tohoto webu uvedl, že Kreml nevyvíjel na matku Navalného v souvislosti s pohřbem žádný nátlak. Očekává se, že Navalnyj bude pohřben na jednom z moskevských hřbitovů, ale datum ani místo pohřbu zatím nebyly oznámeny, podotkla Meduza.

Protest 17. března má být jedním z posledních odkazů kroků Navalného. Předpokládá se, že letošní prezidentské volby opět s velkou převahou vyhraje Putin, který ovládá ruskou politiku už od přelomu tisíciletí. Do čela státu byl zvolen v letech 2000, 2004, 2012 a 2018.