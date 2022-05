Po čtvrt roce jsou na hranicích Ukrajiny s Polskem opět kolony. Tentokrát se ale lidé vracejí domů

Jsou to tři měsíce, co Rusko napadlo Ukrajinu. Už v den prvního útoku se dala do pohybu vlna uprchlíků, kteří se snažili území Ukrajiny opustit. Nejvíc se jich vydalo do Polska. Utekly tam přes dva miliony Ukrajinců. Dnes, když se ukázalo, že se Rusům nepodařilo ovládnout ukrajinskou metropoli Kyjev, se tok uprchlíků obrací. Fronty už se nestojí na hranicích z Ukrajiny do Polska, ale z Polska na Ukrajinu. Od zpravodaje z místa Korčová 11:00 24. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští uprchlíci se vrací domů do vlasti | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Před polsko-ukrajinským hraničním přechodem Korčová stojí dvě řady automobilů. Jedna se pomalu pohybuje, druhá prakticky stojí.

V jednom pruhu stojí auta s červenými značkami, což znamená, že to jsou převozní značky. Jsou to auta koupená v Polsku, určená k tomu, aby opustila Polsko a jezdila na Ukrajině, kde je možná někdo zase prodá nebo je přeregistruje na nová čísla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o návratu Ukrajinců domů

Druhá řada, která postupně jede a která není zdaleka tak dlouhá jako ta první, v té jsou auta s ukrajinskými a polskými poznávacími značkami, ve kterých jsou lidé, kteří se už rozhodli vrátit zpátky na Ukrajinu.

Paní Olga s ani ne roční dcerou Zlatou strávila necelé tři měsíce v Rakousku. Teď je jejich otec Vladimír veze zpátky na Ukrajinu. Až do 10. května sloužil v ukrajinské armádě, kde byl přidělen k obraně Černigovské oblasti. Říká, že Rusy trochu vyhnali a teď už je zase čas vrátit se domů.

Míří do Kyjeva a na otázku, jestli to je bezpečné se právě teď vracet, říká: „Kdo se bojí, nesmí do lesa.“

‚Nikdy jsem se nestyděl víc.‘ Ruský diplomat v OSN odstoupil kvůli nesouhlasu s válkou na Ukrajině Číst článek

V koloně aut, která jede rychleji, potkáváme také jednu starší dodávku Volkswagen s německou poznávací značkou. Je na ní symbol Červeného kříže, ale nejedná se o žádnou oficiální organizaci.

Řídí ji pan Markus z Německa, který udělal sbírku léků a míří poprvé do Lvova, kde zásilku předá v uprchlickém centru. Markus říká, že v Německu neklesá solidarita s Ukrajinou a lidé jsou stále ochotni darovat pomoc uprchlíkům.

Pan Mikula sice právě teď míří na Ukrajinu, ale byl o víkendu navštívit rodinu, která odjela do Polska. On ale pracuje ve Lvově, a protože má hodně dětí, má povoleno opouštět území Ukrajiny. Pro ostatní muže mezi 18 a 65 let je to ale zakázané. I díky tomu, že může přejíždět hranice, se proto vydal víkend strávit s rodinou do Polska a teď se zase vrací zpátky domů.

Dnes už se podle něj situace zcela obrátila. Více lidí se totiž na Ukrajinu vrací, než z ní odjíždí.