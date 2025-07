Návštěvnost nad očekáváním. Před českým pavilonem na Expo v Ósace jsou fronty, popisuje ředitelka

Na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace se koná Český národní den. Zahájily ho česká a japonská hymna v podání Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu. Národního dne se účastní i český prezident Petr Pavel a japonská princezna Takamado. A český pavilon si na Expo vede zatím dobře. „Musím říct, že návštěvnost převýšila naše očekávání,“ pochvaluje si v rozhovoru pro Radiožurnál Akiko Sagae, ředitelka českého pavilonu. Ósaka 14:49 24. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český pavilon na Expo 2025 v Ósace | Foto: Alžběta Součková | Zdroj: ČTK

Jakou pozornost zatím Český národní den přímo v Ósace poutá?

Musím říct, že tady toho máme opravdu hodně. High lightem byl ceremoniál přímo v samotném National Day Hall, což je hala, kde všechny státy dělají své ceremoniály. V rámci představení vystoupila La Putyka. A musím říct, že už v průběhu představení nám postupně chodily zprávy od ostatních států, že nám gratulují k opravdu nejlepšímu národnímu dni, nejlepšímu představení dosud z celého Expo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Akiko Sagae, ředitelkou českého pavilonu na Expo 2025

Mluvíte o souboru La Putyka, já už jsem zmínil, že se na programu podílí také Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, ale to zdaleka není všechno. Co dalšího už se odehrálo a co se ještě chystá? Byť už je v Japonsku večer.

Samozřejmě nebyla to jenom La Putyka, byl to ještě dětský sbor, společně s nimi vystoupila Česká filharmonie. A Česká filharmonie potom bude ještě hrát v českém pavilonu. Spolu s nimi ještě zazpívala jednu písničku zpěvačka Aiko. Za chvilku bude mít ještě další koncert nahoře na rooftopu českého pavilonu.

To ale ještě není vše, že?

Ještě tady máme auta, tedy veterány z České republiky. Jsou tady teď 23. a 24. a zítra ráno už odjíždějí zpátky do Kóbe. To byl opravdu také další velký highlight, byl o to mezi návštěvníky Expo extrémní zájem.

A hlavně mimo předpřipravený program se přišla na tato auta podívat i princezna Takamado. Původně s námi měla strávit jenom pár hodin během ceremoniálu a potom ještě program tady přímo v českém pavilonu. Nakonec se ale ještě rozhodla strávit 20 minut mezi řidiči a podívat se na auta.

Kromě toho jsme ještě měli i program přímo tady v pavilonu, kdy proběhla prezentace generálního komisaře Ondřeje Sošky a v rámci toho nám tu ještě vystoupil český Kjógen s Ondřejem Hýblem.

Český národní den na Expo 2025 v japonské Ósace zahájen. Hymny zazpíval Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

Česko je samozřejmě pro běžné Japonce malou vzdálenou zemí. Ostatně i komisař z českého pavilonu připomínal, že samotné Tokio má třikrát více obyvatel než celé Česko. Může ten dnešní národní den na světové výstavě výraznějším způsobem zvýšit povědomí o Česku v Japonsku?

Myslím, že určitě ano, protože nejenom národní den, ale obecně Expo tady lidé hodně sledují, sledují nás i na sociálních sítích, hodně tu repostují. A byl obrovský zájem třeba i jenom o propagační materiály, které jsme tady v rámci národního dne rozdávali.

Českou republiku všichni znají jako stát klasické hudby, ale předvedli jsme jim i cirkus a spoustu jiných kulturních představení. Domnívám se, že to bylo opravdu naprosto úžasné, a myslím, že se tady opravdu znovu velmi zapíšeme.

EXPO se Česku dále prodražuje. Teď už jde o 120 milionů korun navíc, ministerstvo chce kontrolu Číst článek

Říkala jste, že Japonci znají Česko jako stát klasické hudby. Co dalšího vědí o Česku? Pokud něco dalšího vědí o Česku.

Samozřejmě je to české sklo, které tady v pavilonu máme, protože český pavilon je skoro celý zvenčí skleněný. A pak samozřejmě české pivo.

Expo 2025 je v Ósace otevřené od poloviny dubna, jak si za tu dobu vede český pavilon z hlediska návštěvnosti i z hlediska ohlasů?

Musím říct, že návštěvnost opravdu převýšila naše očekávání. Předpokládali jsme, že nás průběžně za den navštíví dejme tomu 4000 nebo 5000 návštěvníků. A v tuto chvíli, když je ten počet nižší, tak se pohybujeme okolo 5000 návštěvníků.

Během víkendu to stoupá k 7000, a to počítám pouze lidi, kteří jenom projdou výstavní částí. Plus musíme počítat ještě lidi, kteří přijdou jenom do restaurace nebo si přijdou jenom pro pivo. A těch je dejme tomu 1500 nebo 2000 lidí denně.

K tomu nám ještě přes víkend jede kulturní program. V rámci něj nám lidé opravdu stojí fronty už i hodinu před každým koncertem nebo každým představením. A za víkend nám na kulturní program přijde až 3000 návštěvníků.

Takže dá se říci, že na český pavilon se čeká ve frontě.

Ano, čeká se.

Přes 14 tisíc kilometrů ujeli na trase Praha - Ósaka členové expedice Robot | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

Už jste částečně říkala, co v tom pavilonu je. Ale když se zaměříme na to, co je uvnitř, tak co byste vypíchla, co tam ti, kteří stojí frontu, mohou vidět?

Kromě toho, že znovu představujeme české sklo, protože je to takové naše pojítko mezi Expo v Ósace z roku 1970, kdy se tehdy představilo japonskému publiku české sklo – René Roubíček, Stanislav Libeský, tak máme náš pavilon pojatý spíš jako takovou galerii. Místo, kam člověk může přijít, trošičku se uklidnit od toho Expo ruchu, sednout si, zamyslet se, podívat se spíše na umění a zamyslet se, co mu říká.

26:05 Velvyslanec: Česko je pro Japonce stabilní a perspektivní. Náš pavilon na EXPO nikdo nepřehlédne Číst článek

Nebojíme se jít proti proudu a být trošku jiní, protože všechny ostatní pavilony většinou sází na videoinstalace, na projekce, které v podstatě ukazují ten stát jako turistické místo. My ho ukazujeme trošičku jinak – tak, aby se lidé trošku zamysleli spíše třeba nad sociálními problémy nebo problémy, které se dějí ve světě.

Mluvíme o současnosti českého pavilonu na Expu, ale řeší se už i jeho budoucnost. Komisař české účasti na Expo Ondřej Soška dnes řekl, že o český pavilon projevil po skončení výstavy zájem Hradec Králové. Jsou i další zájemci? A jak pravděpodobné v tuto chvíli je, že se pavilon přesune do východních Čech?

Pro nás je tato informace opravdu velmi čerstvá, takže já to ze své pozice ještě nemůžu nebo ani nechci úplně komentovat. Zájemců bylo více, plus tady byl samozřejmě ještě i zájemce z japonské strany, takže ještě opravdu uvidíme, jak to ve skutečnosti dopadne.

Pocházíte, jestli se nepletu, z východních Čech, takže kdyby to bylo v Hradci Králové, tak vás osobně to asi potěší.

Samozřejmě, byla by to pro mě obrovská čest.