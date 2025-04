Navzdory sankcím odjel do USA našeptávat lidem kolem Trumpa. Kdo je Putinův muž Kirill Dmitrijev?

Studoval na prestižních amerických univerzitách a už v roce 2016 zřejmě vedl zákulisní jednání s lidmi napojenými na Donalda Trumpa, nyní se šéf Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev stává klíčovou postavou pro sbližování vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem. Minulý týden odletěl do Washingtonu jako vůbec první vysoce postavený představitel Moskvy od začátku války v roce 2022. Kdo je Kirill Dmitrijev a jaký měl v USA úkol? Analýza Washington/Moskva 12:25 8. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kirill Dmitrijev a Vladimir Putin (leden 2025) | Foto: Alexander Kazakov | Zdroj: TASS / Profimedia

„Ať už je vaše politika jakákoliv, na dialogu mezi USA a Ruskem záleží. Jde o budování bezpečnějšího a prosperujícího světa pro všechny,“ napsal minulý čtvrtek šéf Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev na sociální síti X. Tímto komentářem doprovodil obrázek svého letového plánu s cílovou destinací Washington, kam zmocněnec Vladimira Putina pro mezinárodní ekonomickou a investiční spolupráci odletěl jednat s americkými představiteli.

Zbraň u hlavy Zelenského. Trump klade nesplnitelné požadavky, přijetí dohody s USA by byla kapitulace Číst článek

Poukázal tak na skutečnost, že poprvé od celoplošné ruské invaze v roce 2022 Spojené státy přivítaly vysoce postaveného ruského činitele, na kterého byly navíc předchozí administrativou uvaleny osobní sankce. Bílý dům ale nařídil ministerstvu zahraničí vydat Dmitrijevovi krátkodobé povolení k návštěvě USA, aby jeho cestu vůbec bylo možné uskutečnit.

Důvod, proč byl do Spojených států vyslán právě šéf Ruského fondu přímých investic, je nasnadě. Bývalý investiční bankéř Kirill Dmitrijev získal tituly na prestižních amerických univerzitách a má zkušenosti s jednáním v americkém obchodním prostředí, podle ukrajinského serveru Kyiv Independent je tak ideální volbou pro naplnění Putinova úsilí vyměnit dohodu o klidu zbraní na Ukrajině za ekonomickou spolupráci mezi Washingtonem a Moskvou.

„Má za sebou Harvard, Stanfordskou univerzitu, práci ve velkých amerických poradenských společnostech, čili je to hodně byznysový člověk. Není to tak, že by byl s Putinem velký kamarád, to ani náhodou. Je významný tímto byznysovým backgroundem a tím, že dokáže prodávat věci, které by ten, kdo je orientovaný na byznys, mohl chtít slyšet,“ říká pro iROZHLAS.cz odborník z Katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda.

Whatever your politics—dialogue between the US and Russia matters. It’s about building a more secure, more prosperous world for everyone.#Russia #USA #USRussia pic.twitter.com/idrz88IeoI — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) April 3, 2025

Cesta do nejvyšších pater

Devětačtyřicetiletého rodáka z Kyjeva popisuje server Kyiv Independent jako „nadějného člena ruské technokratické elity“ a to nejen díky jeho vzdělání, ale také předchozí kariéře.

Do Spojených států odjel Dmitrijev studovat v pouhých 14 letech a získal tituly na Stanfordské univerzitě i na Harvardu. Svou kariéru pak odstartoval jako konzultant ve společnosti McKinsey & Company v Los Angeles, Moskvě a Praze a jako investiční bankéř ve společnosti Goldman Sachs. V roce 2000 se odstěhoval do Moskvy, aby se ve svých 25 letech stal zástupcem generálního ředitele IT společnosti IBS.

Příměří v Černém moři Rusko bolet nebude. Uvolnění sankcí by bylo ‚injekcí‘ pro pokračování války Číst článek

V letech 2007 až 2011 žil Dmitrijev na Ukrajině, kde vedl společnost Icon Private Equity ukrajinského oligarchy Viktora Pinčuka. V této době také obhajoval užší vazby mezi Ukrajinou a Ruskem, kam se v roce 2011 vrátil a stal se generálním ředitelem nově zřízeného Ruského fondu přímých investic.

Do nejužších kruhů Kremlu vstoupil díky své manželce Natalie Popovové, která je blízkou přítelkyní Putinovy dcery Jekatěriny Tichonovové. Dmitrijev je ale znám nejen jako součást nejvyšší ruské elity, jeho jméno se také objevilo v závěrech vyšetřování ohledně ruského vměšování do amerických prezidentských voleb z roku 2016.

Podle zprávy vyšetřovatele Roberta Muellera měl Dmitrijev navázat kontakt s Rickem Gersonem, přítelem Trumpova zetě Jareda Kushnera, a připravit s ním plán usmíření mezi USA a Ruskem. V lednu 2017 se pak Dmitrijev setkal s bývalým šéfem americké soukromé ochranky Blackwater Erikem Princem, dalším mužem s vazbami na Trumpův tým.

Jeho plány s Gersonem se sice neuskutečnily a ani ze setkání s Princem toho příliš nevzešlo, tyto události ale připravily půdu pro novou roli Kirilla Dmitrijeva jako Putinova vyslance pro druhé funkční období Donalda Trumpa, který v kampani slíbil co nejrychleji vyřešit rusko-ukrajinský konflikt.

Analytik Kraus: Trumpův tlak na jadernou dohodu může být součástí větší hry. Írán tahá za kratší konec Číst článek

Letos v únoru se tak Dmitrijev stal jedním ze členů ruské delegace, která byla vyslána do saúdskoarabského Rijádu, aby zde zahájila prvotní jednání s americkými představiteli o parametrech mírové dohody.

„Když se podíváme na původní složení vyjednávacího týmu, byl tam ministr zahraničí Sergej Lavrov jako praktický diplomat, (zahraničněpolitický poradce ruského prezidenta) Jurij Ušakov jako tvůrce zahraniční politiky a Kirill Dmitrijev, který byl ta byznysová část. Rusové totiž velmi dobře čtou Donalda Trumpa a tuto byznysovou část mu podsouvají pod nos,“ popisuje Svoboda.

Odborník na Rusko zároveň připomíná, že to byl Kirill Dmitrijev, kdo měl v době pandemie koronaviru na starost propagaci ruské vakcíny Sputnik V.

„Právě on stál za tím, že to byla ta takzvaně ‚první registrovaná‘ vakcína, a stál za celým tím PR, že byla dodávána do desítek zemí světa. Přitom víme, že ji reálně dodali v tisícových kusech a pak ani nebyli schopní dostát svým závazkům. Ale udělali kolem toho velké PR a tohle je přesně Kirill Dmitrijev,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz.

Kirill Dmitrijev | Foto: Alexander Vilf | Zdroj: Sputnik / Profimedia

Dmitrijevův úkol v USA

Dmitrijev, který sehrál svou roli v zákulisních jednáních mezi Moskvou a lidmi z Trumpova týmu už v roce 2016, se tak nyní stává důležitou postavou americko-ruských vztahů.

Neznalost, nebo zadání od Trumpa? Witkoff má vyjednat mír, přitom papouškuje ruskou pozici Číst článek

Agentura Reuters píše, že by Dmitrijev mohl sehrát klíčovou roli při další nápravě vztahů mezi Moskvou a Washingtonem, podle Svobody ale není jediný. „Ruská strategie je poměrně průhledná, Dmitrijev přitom hraje jednu z rolí,“ popisuje odborník. Zatímco ministr zahraničí Sergej Lavrov vystupuje jako ten, kdo nedopustí sebemenší ústupek ze strany Ruska, Dmitrijev hraje roli „toho hodného, kdo nabízí cukr“.

„Je to člověk, který udržuje Donalda Trumpa v tom, že Rusové chtějí dělat byznys, že nezdržují jednání a nejsou těmi, kdo nechce mír, neustále mu ale něco nabízejí. Tohle dělá Kirill Dmitrijev a zatím to dělá velmi úspěšně. Vytváří dojem toho, že Rusům jde o praktickou spolupráci, a jediný, kdo dělá problémy, je Ukrajina,“ upozorňuje analytik.

Do Spojených států přitom Dmitrijev odjel s několika úkoly. Jedním z nich bylo přesvědčit americké představitele, aby Spojené státy uvolnily část protiruských sankcí, míní Svoboda. Dalším pak byla snaha zabránit tomu, aby Američani sankce ještě přitvrdili. Jen pár dní před jeho cestou do Washingtonu totiž Trump uvedl, že je na Putina velmi rozzlobený a pohrozil Rusku uvalením sekundárních cel na ruskou ropu ve výši 25 až 50 procent.

S tím, jak se tak jednání o ukončení války na Ukrajině dostávají do slepé uličky, Trumpova frustrace roste. Nejenže Putin odmítl Trumpovu nedávnou výzvu k okamžitému příměří, také si klade dodatečné podmínky pro příměří v Černém moři, včetně zrušení amerických sankcí proti Rusku. Za této konstelace přitom odjel do USA Dmitrijev, který se snažil americkou stranu přesvědčit o výhodnosti vzájemné spolupráce.

Manipulace s Trumpem

Tato ruská strategie se přitom odborníkovi zatím jeví šikovně. Podle něj se to odráží i na výčtu zemí, na které Spojené státy minulý týden uvalily nová cla. Některé státy včetně Ruska ale na seznamu chyběly.

Ruská propaganda změnila kurz. Agresivní tón vůči USA zmizel, s Trumpem se ale Kreml může spálit Číst článek

„Předkládají Trumpovi ‚mrkvičku‘, aby to vypadalo, že může jít jen o obchod, a aby na sankce nemyslel. Vidíme to už teď u cel, kdy jsou země jako Rusko, Bělorusko či Severní Korea vyjmuté ze sankčního režimu, ale všichni ostatní nějaké sankce schytali. Paradoxně i Ukrajina, která souhlasila s příměřím, dostala desetiprocentní cla, kdežto Rusko, které to celé zdržuje, žádné sankce nedostalo. Je to až absurdní, z mého pohledu tak ale Rusové s Donaldem Trumpem velmi dobře manipulují,“ varuje Svoboda.

Návštěvu Spojených států, během které se sešel mimo jiné s Trumpovým zmocněncem Stevem Witkoffem, si pochvaluje i samotný Dmitrijev. Po jednání s americkými představiteli řekl, že ve vztazích Ruska a Spojených států panuje pozitivní dynamika a že obě země pracují na obnovování kontaktů.

Podle jeho vyjádření se s americkými zástupci bavil například o spolupráci při těžbě cenných nerostů nebo společných projektech v Arktidě. Moskva podle něj také projevila zájem o lety k Marsu, které hodlá organizovat majitel společnosti Space X a Trumpův poradce Elon Musk. Kromě toho ale detaily schůzek zůstávají neprůhledné, píše britský deník The Guardian.

„Návštěva je pro něj malým vítězstvím už jen z toho důvodu, že oddálil naštvání Donalda Trumpa. To, jestli přinesla reálné výsledky, ale nejsem schopen říct, protože vyjádření Dmitrijeva budou vždy pozitivní,“ říká Svoboda s tím, že už kolem vakcíny Sputnik V si Dmitrijev „navymýšlel spoustu věcí, které ale neměly s realitou mnoho společného“.

„Jeho vyjádření není třeba brát příliš vážně. Je to takové marketingové oddělení Kremlu, které má za úkol všechno vykreslovat v těch nejrůžovějších barvách, ale jak to reálně je, to nejsem schopen říct,“ dodává Svoboda.