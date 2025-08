Navzdory Trumpovým pohrůžkám Indie nepřestane s nákupy ruské ropy. Po Číně jí dováží nejvíce

Indie bude i nadále kupovat ruskou ropu, navzdory pohrůžkám postihy od amerického prezidenta Donalda Trumpa. S odkazem na indické úředníky to v sobotu napsal web deníku The New York Times. Agentura Reuters tento týden s odkazem na své zdroje informovala, že indické rafinerie nákupy ruské ropy přerušují. Dillí 15:38 2. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Indie denně dováží více než dva miliony barelů ropy. Po Číně je druhým největším dovozcem ropy z Ruska (Ilustrační foto) | Foto: SatyaPrem | Zdroj: Pixabay | ©

Trump ve středu oznámil, že uvalí na zboží z Indie 25procentní clo a k němu přidá další postihy, pokud Dillí nepřestane nakupovat ropu z Ruska, které vede válku na Ukrajině. V pátek se pochvalně vyjadřoval o zprávách, že Indie skutečně nákupy omezuje.

„Doneslo se mi, že Indie už nebude kupovat ropu z Ruska,“ řekl šéf Bílého domu novinářům. „To jsem slyšel. Nevím, jestli je to pravda, nebo ne. Je to dobrý krok. Uvidíme, co bude,“ dodal.

Dva vysoce postavení indičtí úředníci ale v sobotu americkému deníku řekli, že k žádné změně politiky nedošlo. Jeden z nich uvedl, že vláda nedala ropným společnostem žádný pokyn, aby dovoz z Ruska omezily.

Druhý největší dovozce

Indie od začátku širší ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 velmi výrazně zvýšila nákupy ruské ropy. Z Ruska nyní pochází více než třetina indického dovozu této suroviny – proti méně než jednomu procentu před válkou na Ukrajině. Indie denně dováží více než dva miliony barelů ropy a je po Číně druhým největším dovozcem ruské ropy.

Zpočátku kvůli tomu Indie čelila tlaku ze Spojených států a Evropy, které žádaly, aby Indie hospodářské vztahy s Ruskem přerušila. Nyní se ale podle deníku zdá, že se tón mění. Dillí se mohlo podařit západní spojence přesvědčit, že jeho rozšířené nákupy levné ruské ropy – za cenový strop stanovený Evropskou unií a skupinou ekonomicky vyspělých zemí G7 – jsou dobré pro udržení světových cen této suroviny pod kontrolou.

Podle některých úředníků či analytiků může být Trumpovo soustředění na indické nákupy ruské ropy vyjednávací taktikou před uzavřením první fáze obchodní dohody mezi oběma zeměmi. Číně a Turecku, což jsou také významní dovozci ruské ropy, Trump nehrozí.