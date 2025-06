Nawrocki uspěl u mladých, protože jim Tusk nepřinesl slibovanou změnu, míní polský bohemista

Novým polským prezidentem bude Karol Nawrocki. Kandidát podporovaný opoziční stranou Právo a spravedlnost vyhrál nejtěsnějším výsledkem v novodobé historii země. „Volby byly především referendem o vládě. Rozhodlo to, že většina Poláků není spokojena s koaliční vládou Donalda Tuska. Díky tomu mohl vyhrát politický nováček, který nikdy nekandidoval v žádných volbách,“ míní polský bohemista Aleksander Kaczorowski. Varšava (Polsko) 23:52 2. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden z favoritů polských voleb, Karol Nawrocki, při odevzdání hlasu | Foto: ČTK/AP, Wojciech Strozyk | Zdroj: Profimedia

Poukazuje přitom na to, že zatímco senioři nad 60 let k volbám nepřišli, Nawrocki uspěl u nejmladších voličů, kteří před dvěma lety pomohli uspět Tuskovi. Především se mu podařilo oslovit mladé muže, kteří v prvním kole volili populistu Sławomira Mentzena a krajně pravicového antisemitu Grzegorze Brauna.

„Myslím, že většina Poláků chce návrat k vládě Práva a spravedlnosti v nové konfiguraci, tedy v koalici Práva a spravedlnosti a strany Konfederace, která je stranou mladých mužů. Je to generační změna,“ soudí.

K volbám dorazilo téměř 72 procent voličů, tedy nejvíc v historii země. Podle Kaczorowského to je doklad polarizace polské společnosti. „K volbám přišli lidé, kteří jsou naštvaní. A vyhráli ti, kteří byli naštvaní víc,“ konstatuje.

Rafał Trzaskowski vyhrál ve velkých městech, v Polsku se ale volby vyhrávají v těch menších. „Nevěřil jsem, že by mohl vyhrát. Už jednou prohrál před pěti lety, není to člověk, který by dokázal přesvědčit většinu lidí v zemi, jako je Polsko. Je vnímán jako elitář,“ uvádí s tím, že šlo o strategickou chybu a kandidovat měl spíš šéf diplomacie Radosław Sikorski.

„Pokud bychom hledali hlavního viníka liberálního kandidáta, tak je to samozřejmě Tusk, který za dva roky vlády nedokázal nic, čím by voliče přesvědčil. Vyhrál díky mladým a ženám, ale nesplnil žádné sliby a ani se moc nesnažil. Liberální tábor může za příznivých podmínek složit vládu, jako se to podařilo v Česku, ale většinu ve společnosti nemá,“ dodává.

Polský Trump

Nawrocki se netají obdivem k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který ho podpořil a už květnu přijal v Bílém domě. „Je to součást rekonfigurace střední Evropy, která bude víc trumpovská než bruselská,“ míní Kaczorowski.

Od nástupce prezidenta Andrzeje Dudy lze prý očekávat méně vstřícný postoj vůči Ukrajině, polští pravicoví voliči jsou totiž obecně spíše pacifističtí a rusko-ukrajinskou válku nepovažují za svou.

„Mnoho lidí mělo dojem, že Duda a Jarosław Kaczyński mají nějaké proukrajinské sympatie. Ale oni je nikdy neměli. Ze strategických důvodů a zájmů Polska se rozhodli Ukrajinu podpořit, ale přizpůsobí se americké politice. Vůbec nevěří v evropskou spolupráci, za jediného skutečného spojence považují USA,“ domnívá se publicista a překladatel.

