‚Názor změnil až v momentě osobního prospěchu.‘ Trump představil vlastní kryptoměnový podnik

Bývalý americký prezident Donald Trump v pondělí v představil rodinný kryptoměnový podnik World Liberty Financial. Služba má sloužit k obchodování s kryptoměnami, což jsou digitální peníze, s nimiž lze obchodovat přes internet, aniž by se muselo spoléhat na globální bankovní systém. Za takové výběry bývají často účtovány poplatky. Trump zatím nesdělil, podrobnosti o podniku, ani jak by měl fungovat. Informoval o tom deník The Guardian. Washington 22:02 18. září 2024

Během svého působení v Bílém domě Trump prohlásil, že „není fanouškem“ kryptoměn, během tohoto volebního období však obrátil a zaujal ke kryptoměnám příznivý postoj. Odborníci zároveň uvedli, že prezidentský kandidát, který uprostřed kampaně spouští obchodní podnik, by mohl vyvolat etické konflikty, píše The Guardian.

„Zaujmout pro-krypto postoj není nutně znepokojující, znepokojující je to, že to děláte, když z toho začínáte mít osobní prospěch,“ řekl začátkem tohoto měsíce Jordan Libowitz, mluvčí vládní skupiny Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.

Trump v květnu oznámil, že jeho kampaň začne přijímat dary v kryptoměnách v rámci snahy vybudovat „kryptoarmádu, vedoucí ke dni voleb“. Letos se zúčastnil i bitcoinové konference v Nashvillu a slíbil, že z USA udělá „kryptohlavní město planety“ a vytvoří bitcoinovou „strategickou rezervu“ pomocí měny, kterou v současnosti drží vláda.

Hilary Allenová, profesorka práva na Americké univerzitě, která se zabývala výzkumem kryptoměn, uvedla, že je skeptická k Trumpově změně názoru na kryptoměny. „Myslím, že je spravedlivé říci, že tento obrat byl částečně motivován finančními zájmy,“ řekla.

Kryptoměnoví nadšenci tento posun přivítali a považují ho za pozitivní znamení pro investory – pokud se Trump znovu ujme Bílého domu.