Z basketbalových stadionů volební místnosti a pomoc Afroameričanům. Jaké jsou dozvuky stávky v NBA?

Letos bude nejdůležitějším basketbalovým zápasem ten mezi Donaldem Trumpem a Joem Bidenem. I tak se dá chápat iniciativa hráčů zámořské NBA i celé organizace. Hráčská stávka z minulého týdne přinesla konkrétní výsledky – stadiony vlastněné kluby se mají při blížících se prezidentských volbách proměnit v dodatečné volební místnosti. Kromě toho třeba hvězda Los Angeles Lakers LeBron James pomáhá zvýšit volební účast Afroameričanů na Floridě. Od stálého zpravodaje Washington 14:17 5. září 2020

Mladík v roušce se znakem Lakers brázdí hlavní město Washington na elektrické koloběžce. Představuje se mi záměrně a tvrdošíjně pseudonymem George Floyd. Basketbalista LeBron James je jeho idolem a rozhodně mu nevadí, že se teď spolu s dalšími hráči věnuje podpoře protestů a volební účasti pomalu víc než svému sportu.

„Myslím, že chlapi jako LeBron, Chris Paul, Russell Westbrook jsou hlasem nás černochů, hlasem menšin, hlasem lidí, kteří usilují o změnu. A mají platformu k tomu, aby říkali věci, o kterých není na denní bázi třeba slyšet, a aby získali pozornost i těch lidí, ke kterým by se tohle téma jinak nedostalo,“ myslí si.

„Pomáhá nám to, protože špatné zacházení s černochy je tu letitý problém, mění se to mnohem pomaleji, než je potřeba, a musí to získat na naléhavosti,“ dodává.

Nelibost Bílého domu

Komu se stávka hráčů NBA a jejich iniciativy obecně naopak nelíbí, to je Bílý dům. „Myslím, že hráči NBA mají velké štěstí, že mohou takto odmítnout pracovat, aniž by to finančně pocítili. Mají ten luxus, což je skvělé,“ řekl v televizi CNBC zeť a poradce Donalda Trumpa Jared Kushner.

„Podívejte – v NBA je hodně aktivismu a objevuje se hodně sloganů. Jenže my potřebujeme proměnit slogany v činy, které by problémy se společenskými nerovnostmi vyřešily. Prezident Trump to politicky řeší, třeba přijatou reformou trestního soudnictví. Musíme z téhle emotivní debaty udělat debatu konstruktivní, doplnil.

Z arén volební místnosti

Oproti tomu trojice černošských mladíků a basketbalových fanoušků, se kterými si povídám kousek od Bílého domu, si o Trumpovi a jeho práci ve vztahu k Afroameričanům nic dobrého nemyslí.

Opačně hodnotí hráče ze své oblíbené NBA, kteří se rozhodli na podporu protestů po postřelení Afroameričana Jacoba Blakea pozastavit, a potom zase rozjet sezonu. „Pokud chtějí hrát, tak budou hrát, a i tak udělají něco, aby ukázali, že jim záleží na tom, co se v zemi děje. Pokud by se naopak rozhodli nehrát, i tak z toho může těžit celá soutěž. Jen je potřeba, aby se rozhodli společně, jednohlasně,“ popisuje jeden z nich.

Stávka v NBA neskončila jen v symbolické rovině. Vyústila v dohodu, podle které se basketbalové arény promění ve volební místnosti, kterých je zvlášť teď v pandemii nedostatek.

Basketbalista LeBron James spolu s dalšími černošskými osobnostmi se angažuje také v další iniciativě, která má bránit potlačování volební účasti hlavně Afroameričanů. Jím spoluzaložená organizace Víc než hlas věnuje 100 tisíc dolarů bývalým vězňům na Floridě, kteří nově smějí volit, ale podmínkou je, že nemají dluh za soudní poplatky.