OBRAZEM: Nebrasčané si připomínají 30. výročí spolupráce Národní gardy s českou armádou

Česká armáda na přehlídku přiletěla se svými dvěma armádní Airbusy A-319. V nich dorazila skoro stovka vojáků, což znamenalo i největší českou vojenskou přítomnost na území Spojených států.

Většinou jde o členy Ústřední hudby Armády České republiky, kteří zde zahrají nejen hymnu a pochodové melodie, ale uvedou i koncert. Jeden však už před pár dny odehráli českým krajanům ve městě Wilber, kde při písni Škoda lásky nadšení posluchači vstávali ze židlí a tleskali.

Ve Wilberu v Nebrasce začínají oslavy 30 let spolupráce zdejší Národní gardy s Armádou ČR. Krajanům v “hlavním městě” Čechů v Nebrasce hraje Ústřední hudba AČR. Přihlížejí gens NG of Nebraska. Čeští vojáci budou i na Airshow v sobotu v hl.m. Nebrasky Lincolnu. @iROZHLAScz pic.twitter.com/ioK9fgKUuw — Pavel Novák (@Albena937) August 24, 2023

Přehlídku na letišti v Lincolnu zahájí seskok pěti parašutistů z vrtulníku ve výšce 1200 metrů. Podle organizátorů by mělo jít o synchronizovaný let s vlajkami o rozměru třikrát pět metrů, během něhož přistanou na letištní ploše. Do plánu ale může zasáhnout deštivé počasí, které do města dorazilo.

Kromě zmíněných letadel se tu ale představí i česká pozemní jednotka, která předvede pořadové cvičení se zbraněmi doprovázené hudbou. Dalo by se také nazvat „tanec se zbraněmi“. Půjde totiž předávání a točení pušek ve všech směrech.

V Lincolnu státě Nebraska začíná Airshow nazvaná “Strážci svobody”. Účastní se jí i čeští parašutisté a Ústřední hudba Armády ČR + čestná jednotka. Slaví 30 let spolupr. AČR a Nár.gardy Nebrasky a Texasu. V sobotu odpol živě na @Radiozurnal1 a @iROZHLAScz pic.twitter.com/OcfE6QzibY — Pavel Novák (@Albena937) August 26, 2023

Zároveň zde budou vyznamenaní in memoriam tři američtí vojáci, kteří se podíleli na osvobozování Československa. Jeden z nich byl dokonce poslední americký pilot, který padl v Evropě za druhé světové války.

Na letecké show se ale svými stroji pochlubí i Američané. Například stíhačky Hornet, které budou předvádět akrobatickou show. Také zde přeletí několik různých letadel, vrtulníky, nadzvukové stíhačky F 35, což jsou stroje poslední generace.

Dále se zde proletí letka Blue Angels – Modří andělé. Akrobatickými piloti na zmíněných Hornetech vytvoří různé formace, dechberoucí tanec na nebi.