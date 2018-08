Spor o smrtící injekce. Německá firma žaluje Nebrasku za použití svých výrobků k popravám

Trestu smrti se muž nejspíš nevyhne. Dean Moore v roce 1979 zabil dva taxikáře a proti verdiktu se už nepokouší nic dělat. Vykonání byla naplánované na příští úterý, termín se ale pravděpodobně posune. Fresenius Kabi totiž Nebrasku zažaloval z nelegálního nákupu látek, které podle firmy nesmí být zneužity pro trest smrti.

Takzvanými smrtícími injekcemi se ve Spojených státech popravuje více než 40 let. Německá firma se ale ohradila až teď a to kvůli své pověsti. Deutsche Welle připomíná, že Evropa na trest smrti nahlíží negativně a koncerny s ním proto nechtějí být spojované.

Americké státy proto při popravách musí využívat vlastní substance. Míchají tak látky různých firem, které nakoupily pro jiné účely.

Nevyzkoušené směsy i dozorci

Tuhle praktiku ale korporace chtějí zastavit. Americký nejvyšší soud momentálně projednává kauzu, ve které proti sobě stojí stát Nevada a firma Alvogen. Proti zneužívání svých příspěvků protestují taky společnosti Pfizer nebo McKesson.

Tyto spory mají dopad na pomyslnou úspěšnost poprav. Smrtí odsouzeného neskončilo až sedm procent exekucí. Uvádí to server The Hill, podle kterého za to můžou právě nové a nevyzkoušené směsi.

Robert Dunham, který vede centrum pro informování o trestu smrti, upozorňuje i na problémy personálu. Smrtící injekci většinou nevpravují zdravotníci. A vězeňští dozorci často dělají chyby a to hlavně při hledání žil a tepen. Co se týče samotného počtu Američanů popravených injekcí - ročně jde o jednotky případů.

Proti trestu smrti začala nově brojit taky katolická církev. Papež František prohlásil, že celý svět musí od něčeho takového upustit. I podpora Američanů je nejnižší za posledních 45 let - s trestem smrti souhlasilo 41 procent dotázaných. Ukázal to poslední vetší průzkum, který udělala agentura Gallup loni v listopadu.

Popravy stále provádí většina amerických států. Několik z nich už ale od smrtících injekcí kvůli všem problémům a kontroverzím upustila. Nahrazuje to však jinými metodami usmrcení.

Popravy injekcemi ale neprovádí jen USA. Za hlavní metodu ji označila třeba Čína. Podle Amnesty International je trest smrti právě tam nejrozšířenější. Čínské úřady popraví ročně víc lidí, než kolik zbytek světa. Veřejnou diskuzi ale Číňané o tomhle problému nevedou. Smrtící injekce používají ještě Guatemala, Maledivy, Tchaj-wan, Thajsko a Vietnam.