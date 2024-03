Nebudu měnit názor na válku na Ukrajině, protože si to přeje Fiala, prohlásil slovenský premiér Fico

Slovenský premiér Robert Fico nebude měnit svůj názor na válku na Ukrajině, protože si do přeje jeho český kolega Petra Fiala. Fico to ve středu řekl televizi TA3 v souvislosti s rozhodnutím Prahy přerušit mezivládní konzultace se Slovenskem kvůli rozdílným názorům obou zemí na klíčová zahraničněpolitická témata. Nepřímo se slovenský ministerský předseda ohradil také proti vyjádření českého prezidenta Petra Pavla, že Fico je zklamáním. Bratislava 14:09 13. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico a Petr Fiala | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ani já tu zítra nebudu, ani pan Fiala tu zítra nebude, nač to celé bylo dobré? Vzkazovat na území Slovenska, že někdo je zklamán slovenským premiérem. To jsou věci, které nepatří do normálního, moderního diplomatického slovníku,“ prohlásil Fico.

To gesto chápu, reaguje na mezivládní roztržku Pithart. Podle Radičové společnost nemůže mlčet Číst článek

Předseda slovenské vlády řekl, že mu záleží na česko-slovenských vztazích. „Vztahy mezi Čechy a Slováky jsou příliš vzácnou věcí, aby je někdo utilitárně z nějakých úzkých politických důvodů ohrožoval,“ dodal.

Podle Fica bude jeho vláda pokračovat v suverénní zahraniční politice. Dodal, že Ukrajina, která přes dva roky čelí vojenské invazi Ruska, potřebuje zastavení palby a mírová jednání.

Minulý týden Fico v reakci na rozhodnutí české vlády přerušit společná jednání s jeho kabinetem tvrdil, že česká vládní garnitura se rozhodla ohrozit slovensko-české vztahy jen proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině, zatímco slovenská vláda otevřeně mluví o míru.

Nynější Ficova vláda po svém nástupu do úřadu loni v říjnu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze slovenských státních zásob. Fico dříve také opakovaně tvrdil, že selhala strategie západních zemí ohledně Ukrajiny. Evropskou unii zase kritizoval, že nepředstavila mírový plán k řešení konfliktu.