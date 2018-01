Nebývale chladné počasí v Americe zabíjí bezdomovce

Kuchař Robert dnes uvařil polévku, salát a špagety, ovšem s hrnci a vařečkami netančí v žádné restauraci, ale v podzemí malého kostelíku na předměstí Washingtonu. Polévky, saláty i zákusky už jsou pěkně seřazené na stole ve vedlejší místnosti a těstoviny, ze kterých se ještě kouří, čekají ve velkém hrnci, než se jich ujmou dvě dobrovolnice.

Kate a Fabia přicházejí necelou hodinu předtím, než začne každodenní vydávání obědů pro lidi bez domova odsud z Bethesdy a okolí.

„Jenom v našem okrese je devět set nebo tisíc lidí bez domova. V samotném Washingtonu to bude ještě víc,“ říká Fabia. „Na teplý oběd sem do kostela jich přichází denně tak mezi dvaceti a čtyřiceti. Vídáme tu známé tváře, ale i nové strávníky. Jejich počet závisí i na ročním období,“ doplňuje ji Kate.

Současné mrazy jsou pochopitelně obzvlášť kruté a stresující, a to i pro ty, kteří se snaží pomáhat. Manažer neziskové organizace Bethesda Cares, která obědy v kostele platí a organizuje, nakonec odmítá domluvený rozhovor s tím, že má teď důležitější věci na práci. Před několika dny prý dokonce jeden z místních lidí bez domova zemřel.

O něco sdílnější je Lawrence Blake, bývalý armádní kuchař s přísným pohledem, který pro Bethesda Cares nakupuje suroviny, vaří už dvacet let a teď už tu jen na všechno dohlíží. Sedí v improvizované jídelně a před sebou má seznam lidí, kteří se na oběd předem nahlásili.

„Dnes jich je asi pětadvacet, ale stačí se zapsat těsně před jídlem, takže to může být víc. Chodí k nám i lidi, co mají třeba sezónní zaměstnání, ale když pokryjí jiné útraty, už jim nezbývá na jídlo,“ říká Lawrence.

