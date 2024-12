‚Nečekali jsme, že to bude takhle vostrý.‘ Dvojice českých turistů dorazila do Gruzie uprostřed protestů

Dva třicátníci Jiří a Tomáš si před několika měsíci koupili letenky do gruzínského Tbilisi, objednali hotel v centru města a přiletěli doprostřed obrovských protivládních protestů. Jejich hotel stojí dvě stě metrů od parlamentu a tak na vlastní oči sledují, jak postupuje policie a jak si počínají demonstranti. Jako cizinci si dávají pozor, jinak je ale okolnosti dlouho plánované dovolené netrápí. Od zpravodaje z místa Tbilisi 12:41 6. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlajka EU jako zbraň | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Ten protest – nečekali jsme, že to bude takhle vostrý,“ komentuje Jiří.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lidé říkají, že to hodlají vydržet. Jako kdyby to mělo trvat měsíce, soudí čeští turisté o protestech v Gruzii

„Na druhou stranu já lidi tady úplně chápu, protože jejich vládní strana je proruská,“ reaguje na něj Tomáš. „Chápu, že lidi, kteří chtějí do Unie, a je jich tady většina, budou v ulicích, že to pravděpodobně vydrží stejně, jako to vydrželi Ukrajinci na Majdanu. Dokud vláda nepovolí, nebo pravděpodobně, v lepším případě pro ně, prostě nepadne.“

Protest je podle něj zatím mírumilovný. „Na druhou stranu to jde den za dnem. Policie se to snaží potlačit a i protestující na to budou nějak reagovat a ten protest se bude vyvíjet,“ dodává.

Gruzínské Batumi. Historicky největší protesty ve městě. Pro EU, proti Rusku. pic.twitter.com/Fd0EyZIEhO — Ľubomír Smatana (@SmatanaLubo) December 5, 2024

Během dne viděl technické zprávy, v nichž se psalo o tom, že lidé rozbíjeli při protestu kamery. „Posprejované zdi, nějaké rozbité výlohy,“ jmenuje další škody, jichž si všiml.

Tomáš a Jiří jsou třicátníci, Tomáš je pilot, Jiří má na starost kamerové systémy v Praze. Nemají žádné obavy, z jejich pohledu jsou protesty minimálně zatím velice civilní.

„Žádné otevřené násilí jsem neviděl. I ze strany policistů, měli někde stát, tam stáli, projít se nedalo, ale na druhou stranu nebyli vůči nám žádným způsobem agresivní,“ popisuje Jiří.

Gruzínská policie zatýká demonstranty, novináře, herce, opoziční politiky. Bití lidí je podle ombudsmana surové a běžné. Protesty nepolevují, policie přitvrzuje proti jednotlivcům. Dav u parlamentu nelze rozehnat. Na jaře tu lidé protestovali 45 dnů. pic.twitter.com/UbczNYW7KC — Ľubomír Smatana (@SmatanaLubo) December 5, 2024

Spolu s Tomášem uvažuje, jak dlouho protesty vydrží, zvlášť s ohledem na chladné počasí. „Lidi, co jsme takhle po večerech potkali, okolo protestů, všichni říkali, že to hodlají prostě vydržet. Jako kdyby to mělo trvat týdny a měsíce,“ říká Tomáš.

Stojíme před barem, kam se uchylují demonstranti, dávají si tady čaj a kávu, dokonce zdarma, chodí sem na toaletu. Takových barů je tady v Tbilisi víc. Tento je zvláštní tím, že ho vlastní Gruzínka s ruským manželem.

„Zajímavý to určitě je, ale třeba loni, vzhledem k tomu, co už probíhalo za situaci, jsme v Batumi potkali dva páry, kde byl kluk z Ruska a holka byla Ukrajinka,“ říká Jiří. „Jeden Rus, Alexandr, mi říkal: ‚Já mám rád svou vlast, ale nemám rád svoji vládu.‘ Myslím, že bude na světě takových lidí vlastně docela hodně, nemyslím nutně jenom Rusů.“