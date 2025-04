Nechali jsme Ukrajince vykrvácet, když byli silní a nadšení. Putin zvítězil, myslí si politolog Tomský

„Kdyby krokodýli měli trochu rozumu, určitě by vznikl krokodýlismus,“ ironizuje lidskou tendenci vytvářet ideologie a kulty, které často postrádají racionální základ, politolog, překladatel a publicista Alexander Tomský. Současným americkým fenoménem je trumpismus. „Je vysoce racionální z hlediska amerických dějin, protože je to útok na progresivismus. Je to také návrat k americkému patriotismu a k izolacionismu,“ rozebírá Tomský.

