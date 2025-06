‚Nechci dělat pomilionté děvku.‘ Expřítelkyně rappera Diddyho popsaly soudu pozadí sexuálních večírků

Upozorňujeme, že tato epizoda obsahuje popis násilí a sexuálních scén.

Začalo hlavní líčení s raperem a producentem P. Diddym, který stojí před newyorským federálním soudem. V posledních dnech vystoupila žena, která se v médiích objevila pod jménem Jane. Jaký je její vztah k P. Diddymu a o koho jde?

Jane je bývalá přítelkyně Seana Combse, tedy P. Diddyho, která s ním byla ve vztahu od roku 2021 až do jeho zatčení v září 2024, tedy tři roky. Její pravá identita je chráněná soudním pseudonymem a porota používá při poslechu audiodůkazů sluchátka. V sále je zákaz focení a také soudní skici musí být anonymní, tedy bez tváře, tím pádem její identitu neznáme.

Svědkyně Jane

Jane mluvila před soudem o takzvaných hotelových nocích. Co měly být zač a co se během nich mělo odehrávat?

Hotelové noci jsou ty nechvalně proslulé freak offs večírky, které jsme probírali v minulé společné epizodě. Ve zkratce jsou to drogami poháněné sexuální maratony s najatými eskortními pracovníky, hodně eufemisticky řečeno. Probíhaly buď v luxusních hotelových apartmánech, které byly často rezervovány pod anonymním nebo falešným jménem pro zachování maximální anonymity, anebo v Diddyho soukromých rezidencích, kde měl naprostou kontrolu nejenom nad tím, kdo tam bude, ale také nad prostředím. A proč říkám hodně eufemisticky řečeno? Sexuální praktiky a celý večer byl vždy v režii Diddyho, který všechny účastníky a účastnice instruoval, kde mají být, co mají dělat, jak u toho mají vypadat. Rozhodoval, jestli sexuální pracovníci můžou použít kondom, nebo ne a podobně. Celé si to natáčel a masturboval u toho, přičemž nahrané záznamy potom podle obžaloby využíval k vydírání a zastrašování svých obětí.

To všechno jsou věci, ze kterých obžaloba viní P. Diddyho. Raper všechno odmítá. Hrozí mu doživotí kvůli obvinění z vydírání, obchodování s lidmi i ze sexuálního vykořisťování. Jakou roli v tom, co jste teď popsala, měla sehrát Jane?

Jane byla podle své výpovědi na Diddyho večírcích nejenom sexuální partnerkou, ale také na jeho pokyn sama zajišťovala eskortní pracovníky, domlouvala s nimi odměny a často organizovala jejich dopravu. U soudu popsala, že před každou hotelovou nocí brala extázi nebo jiné substance, aby vůbec zvládla situace, do kterých byla tlačena. Když se jednou pokoušela absolvovat tyto večírky bez užití jakýchkoliv substancí, tak zmínila, že po sexuálním aktu s druhým sexuálním pracovníkem se pozvracela. P. Diddy jí na to konto řekl, že je dobře, že se jí ulevilo, a že můžou jít ven, kde už čekal další sexuální pracovník.

P. Diddy měl tedy podle obžaloby nutit Jane pravidelně do toho, aby měla sexuální styk s jinými sexuálními pracovníky, které raper objednával do rezidencí, v nichž s nimi trávil takto hromadně noci?

Je to tak.

Jane před soudem taky popsala, že žila pod velkým tlakem, že se po mnoha takových nocích potýkala se zdravotními potížemi, nicméně Diddymu o tom neřekla. Kupoval jí drahé dárky, na freak offs večírky chodila prý jen kvůli němu. Jak řekla, taky jí vyhrožoval a byl ji.

Popisovala jejich vztah tak, že se střídaly fáze lovebombingu, tedy období intenzivních námluv...

„Nechci být využívaná, abys mě zamykal v pokoji a vyplňoval si svoje fantazie.“ svědkyně Jane (NBC, 10. 6. 2025)

„Nechci letět do New Yorku, abych tam po milionté dělala děvku na hotelu.“ svědkyně Jane (NBC, 10. 6. 2025)

„Nejsem pornoherečka. Nejsem zvíře. Potřebuju pauzu, už nechci dělat nic, nemůžu dál. “ svědkyně Jane (Mirror, 11. 6. 2025)

Vzplanutí?

Přesně, období vzplanutí, toho, že ji zasypával dárky, různými luxusními náhrdelníky, zážitky a podobně. A tato období se střídala s obdobími sexuálního vykořisťování a nátlaku. Po každém freak off večírku Jane trpěla fyzickými i psychickými následky. Měla bolesti, byla vyčerpaná, trápila ji úzkost a trauma z nuceného sexu. Co se týče fyzického násilí, vím o jedné události, kdy popisovala, že nařkla Diddyho z toho, že se vídá s jinou ženou, a na to konto ho udeřila. On ji udeřil ještě silněji, bil ji, honil ji po domě, rozkopával dveře, když se schovávala. Potom, co ji takto agresivně byl, ji donutil obléct si sexy prádlo, dal jí extázi a donutil ji k orálnímu sexu s pornohercem.

Diddyho obhájkyně tvrdí, a tvrdila to u soudu, že se Jane vyjádřila i v tom smyslu, že tyto večírky jsou oslava lásky, že to je zábavná skupinová aktivita, poukazovala na to, že si to užívá, tak proč si na to stěžuje…

Tento argument zaznívá velmi často, protože v její soukromé korespondenci s P. Diddym se nacházejí podobné zprávy, které naznačují, že byly ohledně freak offs večírků iniciativní, že to dělala konsenzuálně, dobrovolně. Je ale důležité podívat se i na kontext a prostředí jejich toxického vztahu. Odkrývá to toxickou dynamiku, která byla v jejich vztahu nastavená. Myslím, že by bylo zavádějící koukat se jen na to, co si psali v soukromé korespondenci, protože ona toho člověka milovala.

Svědkyně Cassie

Cassie je žena, která v roce 2023 podala trestní oznámení na Seana Combse v době, když už byl s Jane. Od té doby veřejnost ví zhruba o tom, co se dělo v Combsově soukromí, od té doby se o všem začalo mluvit. Cassie vystoupila před soudem ještě před Jane. Mluví se o ní jako o korunní svědkyni. Proč?

Myslím, že to má několik zásadních důvodů. Především byla první, kdo veřejně a podrobně popsal roky trvající zneužívání, manipulaci a sexuální nátlak ze strany Diddyho. Právě její civilní žaloba v roce 2023 spustila federální vyšetřování, ale následně i lavinu civilních žalob. Zdá se, že vytvořila bezpečnější prostředí pro ostatní oběti, které díky ní nabraly odvahu a podaly civilní žalobu též.

Civilní žaloba Cassie byla vyřešena mimosoudně, tato žena dostala odškodné 20 milionů dolarů, což taky řekla u soudu. Teď totiž vystupuje v rámci federálního soudu jako svědkyně, aby prý udělala správnou věc a vypovídala.

Její výpověď byla navíc podpořena dalšími svědky a důkazy, například videozáznamem, na kterém Combs fyzicky napadá Cassie, což je velmi důležitý důkaz. Jde o materiál, který nebyl nijak upravován, tím pádem porota a všichni přítomní u soudu mohli na vlastní oči vidět, co se Cassie Ventura snažila zprostředkovávat. Myslím, že když to člověk vidí na vlastní oči, tak to v něm vyvolává mnohem víc emocí, než když to slyší jen zprostředkovaně.

Máme tedy fyzický důkaz, který se promítal před soudem. Už před rokem ho zveřejnila CNN, takže se na něj může podívat každý. Na záznamu jsou záběry z chodby hotelu před výtahy. P. Diddy doběhne Cassie, která chce uniknout z hotelu, začne ji bít, tahat za vlasy, po zemi, začne po ní házet věci. Je to poměrně zásadní důkaz v celém případu. Podle jedné z hotelových pracovnic, která taky svědčila u soudu, Diddy zaplatil 100 tisíc dolarů za kopii záznamu z videokamery v hotelu. Měli mu ho dát na USB, protože Diddy vyhrožoval, že jinak se o ochranku postará.

Jsem ráda, že to zmiňujete, protože to je další důvod, proč je záznam tak klíčovým důkazem celé kauzy. Uvedu jen na pravou míru, že to nebyla pracovnice, ale pracovník Eddy Garcia, který u soudu potvrdil, že mu Combs zaplatil 100 tisíc dolarů výměnou za to, aby byl záznam smazán. Garcia uvedl, že ho Diddyho asistentka opakovaně žádala o přístup k záznamu, a když sama neuspěla, tak ho kontaktoval přímo Diddy, který byl podle svědka nervózní a vysvětloval, že pokud by video uniklo, zničilo by ho to. Garcia na to konto nakonec stanovil cenu na 50 tisíc dolarů a Diddy zaplatil dvojnásobek, tedy 100 tisíc. Dal mu je v hotovosti, v papírové tašce. Při předání Diddy navíc podepsal s Garciou dohodu o mlčenlivosti s případnou pokutou milion dolarů a opakovaně se ujišťoval, že jde o jedinou kopii záznamu.

Jane byla s P. Diddym v letech 2020 až 2024, Cassie mezi roky 2007 a 2018. U soudu taky řekla, že když se snažila před sedmi lety s Seanem Combsem rozejít, údajně ji znásilnil a má z toho doteď trauma, nutil ji mít taky sexuální kontakt se stovkami mužů, stejně jako nutil Jane. Měla sebevražedné myšlenky, zároveň ji taky bil. V jednom případě dokonce potřebovala i ošetření lékaře, který jí musel sešít ránu na čele. Jak důvěryhodná je tato výpověď? Jaké důkazy Cassie předložila k tomu, aby soud uznal její tvrzení jako relevantní?

Hrají v tom roli výrazná svědectví, která poskytl její bývalý stylista Deonte Nash. U soudu popsal zmiňovaný incident z let 2013 až 2014, kdy Combs vtrhl do Ventuřina bytu, kde ji nejprve stáhl z gauče za vlasy a začal ji být. Když se Nash a Combsova asistentka Mia snažili zasáhnout, Combs je odstrčil a pokračoval v útoku, dokud Cassie neudeřila hlavou o rám postele a nezačala silně krvácet. V ten moment Diddy podle Nashe zpanikařil, poslal Cassie k plastickému chirurgovi a řekl, podívejte se, co jste mě donutili udělat. Nash zároveň potvrdil, že Cassie často vídal s modřinami a že ji Combs opakovaně nazýval ponižujícími nadávkami.

Mimochodem v době, kdy P. Diddy byl už s Jane, tak Cassie podávala civilní žalobu, bylo to v roce 2023. Jak na to tehdy Jane reagovala?

Když si žalobu přečetla, měla pocit, že v ní poznává samu sebe, a napsala v soukromé korespondenci P. Diddymu, že má pocit, že si čte své vlastní sexuální trauma. Napsala mu: „Bůh mě konečně probudil, gaslightoval si mě,“ to znamená, že ji nějakým způsobem manipuloval.

Oba případy se v tomto propojují. Liší se v tom, že Cassie podala žalobu, Jane nikoliv, a že Cassie vystoupila pod vlastním jménem, Jane anonymně, což je ale v podobných případech naprosto běžné a nemělo by to v ničem snižovat hodnověrnost její výpovědi. Cassie mluvila u soudu o velmi podobných věcech jako Jane.

„Každá „freak off“ akce byla v Seanově režii. Věděl přesně, kde má kdo stát, jak to má být nasvícené a podobně. Když jsem se rozhodla odejít, popadla jsem, co se dalo, a utekla. Sean mě pronásledoval na chodbu a před výtahy mě hodil na zem. Kopal do mě a snažil se mě odtáhnout zpátky do pokoje. Už to dál nesnesu. Nemůžu dál nést stejnou vinu za to, jak mě naučil zacházet s lidmi, jako by byli na jedno použití (...) Jsem tu proto, abych udělala správnou věc.“ Cassie Ventura (ABC News, 27. 5. 2025)

Soud pokračuje

Soud běží už několik týdnů. Diddyho přicházejí do soudní síně podpořit jeho matka, několik jeho dětí, ne všechny, zároveň jsou tam i příbuzní obětí nebo přeživších, například Cassie, kterou tam přicházel podpořit její manžel. Jak moc emotivní a náročná jsou soudní jednání?

Přítomní v soudní síni, tedy reportéři a reportérky, popisují, že během svědectví Jane, ale i Cassie, bylo v místnosti hrobové ticho a všechny zraky byly upřeny na svědkyně. U některých pasáží měla soudní porota slzy v očích. Myslím, že soudní proces musí být hodně intenzivní, protože přece jenom svědkyně, svědci popisují situace, které pro ně byly velmi traumatizující. Pro Jane je to situace, kterou ještě nemá úplně zpracovanou. Sama zmiňovala, že teprve začala docházet na terapie, během svého svědectví několikrát plakala, musela přerušit své svědectví, protože už nemohla dál pokračovat. Myslím, že to dobře vykresluje atmosféru, která je v soudní síni.

Soudce taky upozornil Seana Combse v jeden moment, že ho může vykázat ze soudní síně. O co šlo?

Soudce napomenul Combse kvůli tomu, že se snažil nějakým způsobem interagovat s porotou. Konkrétně s nimi navazoval oční kontakt a „energicky na ně pokyvoval hlavou“. Soudce to považuje za nepřípustné chování a za možné ovlivňování poroty. Varoval Combsův právní tým, že pokud se toto bude opakovat, tak ho budou moct vyvést ze soudní síně nebo ho z ní vyhodit.

V minulé epizodě jste mi říkala, že obvinění je více než 120 a figurují tam i nezletilí. Znamená to, že Combsova kauza má několik větví?

Přesně tak. To, co teď řešíme, je trestní řízení, které se týká pouze části celkových obvinění, konkrétně těch, která jsou součástí federální obžaloby. Ta se zaměřuje na případy sexuálního obchodování, vydírání a organizovaného zločinu v letech 2004 až 2024. Zbylé žaloby, zejména ty civilní, včetně případů týkajících se nezletilých obětí, budou řešeny až po skončení hlavního trestního procesu. Důvodem je ochrana ústavního práva Seana Combse. V civilních řízeních by totiž mohl být nucen vypovídat, čímž by se potenciálně sám usvědčoval v paralelním trestním procesu.

V rámci soudního řízení, které teď pozorujeme, Combs bude vypovídat? Znovu říkám, P. Diddy odmítá všechna obvinění. Takto se vyjádřil jeden z členů jeho právního týmu:

„Existuje určitý životní styl, říkejme mu třeba swingers nebo jakkoli chcete, který považoval za přijatelný, protože to podle něj bylo normální.“ Marc Agnifilo, právník (BBC, 26. 4. 2025)

Dozvíme se podrobnosti a zdůvodnění taky od Combse? Bude na obvinění u soudu reagovat?

Obžalovaný nemusí vypovídat, to znamená, že se uvidí podle vývoje kauzy, podle toho, jak rozhodne on a jeho právní tým, co by v této situaci bylo nejlepší udělat. Osobně si myslím, že vypovídat nebude a nechá to na výpovědích svědků a svém právním týmu.

Ale k soudu chodí. Byl tam za ním i Kanye West například. Jak dlouho může proces trvat?

Pořád si stojím za tím, že soud může trvat i roky, protože v případě shledání Seana Combse vinným můžeme očekávat, že se bude odvolávat. To celý proces prodlouží. Zároveň to pro Combse tímto trestním stíháním nekončí, protože, jak už jsme si zmiňovali, ho čekají ještě další civilní žaloby, kterým bude čelit.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: ABC News, Mirror, BBC, NBC.