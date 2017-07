Nechte Charlieho zemřít doma, prosí rodiče. Pokud to bude proveditelné, zní od nemocnice

Rodiče smrtelně nemocného chlapečka Charlieho chtějí, aby zemřel doma. Je to jejich poslední přání, řekl v úterý u soudu právník páru. Jednání s londýnskou nemocnicí ale podle něj není snadné. Právník zdravotnického zařízení uvedl, že nemocnice chce splnit přání rodičů, pokud to bude proveditelné. Londýn 16:58 25. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Charlie Gard trpí nevyléčitelným syndromem mitochondriálního vyčerpání. Bez pomoci lékařů nemůže dýchat ani se hýbat, navíc nevidí a neslyší | Zdroj: ČTK

„Potýkáme se s překážkami, které nemocnice klade rodičům do cesty,“ řekl v úterý u vrchního soudu právník Charlieho rodičů Grant Armstrong.

'Na léčbu už je pozdě.' Rodiče nevyléčitelně nemocného kojence nebudou žádat jeho převoz do USA Číst článek

Posledním přáním Chrise Garda a Connie Yatesové je podle něj to, aby mohli jedenáctiměsíčního syna převézt domů, kde by zemřel.

Právník londýnské nemocnice Great Ormond Street uvedl, že zařízení rádo splní přání Charlieho rodičů, pokud to bude proveditelné. Dodal také, že matka a otec odmítli pomoc na zprostředkování.

Soudce pak podle stanice BBC uvedl, že nemocnice jako kompromisní řešení navrhla přemístit chlapce do hospice.

Podporu vyjádřil papež i americký prezident

Jedenáctiměsíční Charlie trpí nevyléčitelným syndromem mitochondriálního vyčerpání, což se projevuje postupným ochabováním svalstva a poškozením mozku.

Rodiče Charlieho Garda | Foto: Peter Nicholls | Zdroj: Reuters

Případ vyvolal hluboké pohnutí nejen v Británii, ale i v zahraničí. Podporu mu v jeho boji o život vyjádřili například papež František nebo americký prezident Donald Trump.

Rodina v hledání naděje na přežití syna dlouhodobě usilovala o experimentální léčbu, ale londýnský nejvyšší soud proti vůli rodičů na základě doporučení nemocnice povolil odpojení Charlieho od přístrojů, které ho udržují při životě.

„Na léčbu už je pozdě.“

Klinika nakonec počátkem července uvedla, že chlapce neodpojí a přezkoumá další léčebné postupy. Rodiče ale v úterý prostřednictvím svého právníka oznámili, že u svého syna již na experimentální léčbě netrvají. Testy prý ukázaly, že chlapcovo tělo již vykazuje nezvratná poškození.

„Pro Charlieho je již pozdě, už není čas. Nastala nezvratná svalová poškození, takže léčba už nemůže být úspěšná," řekl v úterý Armstrong. „Charlie na léčbu trpělivě čekal. Ale kvůli průtahům se cesta k této možnosti uzavřela," dodal.

Charlieho matka oznámila, že rozhodnutí netrvat na léčbě učinila spolu s manželem v synově nejlepším zájmu. Myslí si však, že by mohl žít normálním životem, kdyby se mu pomoci dostalo dříve, neboť nikdo neví, co by se stalo, kdyby léčbou skutečně prošel.

Rodiče Connie Yatesová a Chris Gard se synem Charliem | Zdroj: ČTK/AP