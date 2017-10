'Nechtěl přestat, byla to noční můra.‘ Proti producentovi Weinsteinovi vystoupila i Jolie a další hvězdy

Newyorská policie zahájila vyšetřování údajného sexuálního útoku z roku 2004, ze kterého je viněn filmový magnát Harvey Weinstein. Píše o tom AFP. Mezitím Akademie filmového umění a věd kvůli obvinění svolala na sobotu mimořádnou schůzi, od producenta se distancovala třeba Hillary Clintonová, na jejíž politickou kampaň přispíval, a na povrch vyplouvají další svědectví žen Hollywoodu, které proti Weinsteinovi veřejně promluvily. Los Angeles 17:20 12. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koláž z fotografií hereček, které v médiích promluvily o údajném sexuálním obtěžování ze strany producenta Weinsteina. Zleva do prava horní řada: herečka Lea Seydoux, Emma de Caunes, Gwyneth Paltrow, Asia Argento, Ashley Judd. Zleva doprava spodní řada: Cara Delevingne, Rosanna Arquette, Judith Godreche, Angelina Jolie, Rose McGowan. | Foto: EPA-EFE/NOGIER/A. GOMBERT/PETER FOLE | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Akademie považuje chování popsané v obviněních proti Harveymu Weinsteinovi za odpornost a naprostý protiklad k vysokým standardům akademie a tvůrčí komunity, kterou reprezentuje,“ uvedla akademie v prohlášení.

„Rada svolala speciální schůzi na sobotu, 14. října, aby prodiskutovala obvinění proti Weinsteinovi,“ stojí dál v textu uveřejněném v článku serveru BBC. Už ve středu byl Weinstein suspendován z britské filmové akademie BAFTA.

Filmové akademie reagují na obvinění, se kterými přišel minulý týden deník New York Times a později detailně popsal magazín The New Yorker. Vyšlo najevo, že 65letý Weinstein uzavřel kvůli sexuálnímu obtěžování mimosoudní dohodu s nejméně osmi ženami a další příběhy a svědectví nadále přibývají. Filmový producent však stále tvrdí, že obvinění nejsou pravdivá.

Ostuda demokratů?

Mezitím se od filmového magnáta distancují někteří spolupracovníci i politici. Hillary Clintonová, která si dokonce v minulosti pronajala dům sousedící s tím Weinsteinovým v Hamptons, v rozhovoru pro CNN uvedla, že daruje peníze, které jí producent přispěl na politickou kampaň či na charitu.

Pro distanc od producenta se rozhodla také židovská organizace pro lidská práva centrum Simona Wiesenthala, která vymaže jeho jméno ze seznamu oceněných lidí. Zakladatel centra Marvin Hier řekl, že „všichni jsou v této humanitární organizaci zděšeni množstvím obvinění vznesených proti Weinsteinovi".

V rozhovoru s Fareedem Zakariou popsala, že je jí z chování producenta „špatně“ a byla v šoku, když se o obviněních dozvěděla. „Byla jsem zděšená. Bylo to něco pro mě naprosto nepochopitelného. Tolik lidí promluvilo a ukázalo na úplně jinou stránku člověka, kterého známe z minulosti,“ řekla Clintonová.

Uvedla zároveň, že neměla tušení o tom, co Weinstein dělal, ačkoliv mnoho lidí z Hollywoodu tvrdí, že producentovi blízcí mnohé věděli.

Magnát byl mnoho let jedním z hlavních sponzorů Demokratické strany a v roce 2016 se stal významným spojovníkem mezi politickou kampaní Clintonové a hvězdami Hollywoodu. Weinstein během její politické kariéry daroval demokratům a jim spřízněným skupinám asi 1,5 milionu dolarů, tedy přes 32 milionů korun.

K blízkým producenta z řad demokratů patří také třeba Bill Clinton nebo Barack Obama, jehož dcera Malia byla ve Weinsteinově produkční společnosti až do srpna na stáži.

Hillary Clinton says she'll give Harvey Weinstein contributions to charity https://t.co/t0KD80YGmN pic.twitter.com/5UMMR9yib3 — CBS News (@CBSNews) October 12, 2017

Příběh za příběhem

Aféru kolem Weinsteina odstartovala reportáž v deníku The New York Times, na které pracovaly reportérky Jodi Kantorová a Megan Twoheyová a vyzpovídaly kvůli ní na 50 svědků a svědkyň.

Podle článku 65letý Weinstein uzavřel kvůli sexuálnímu obtěžování mimosoudní dohodu o odškodnění s nejméně osmi ženami. Jednou z obětí producenta byla i herečka Ashley Juddová, která pro deník The Guardian otevřeně promluvila o 20 let starém incidentu, kdy jí Weinstein v jednom hotelu nabízel masáž a chtěl, aby ho sledovala ve sprše.

„Ženy v Hollywoodu si o Harveym mezi sebou povídaly už hodně dlouhou dobu a je načase, aby se o tom mluvilo veřejně,“ uvedla.

Se svými příběhy veřejně vystoupily postupně i další herečky, mezi nimi například Gwyneth Paltrowová, Angelina Jolie, Lucia Evansová či Cara Delevingneová. Některé z nich ho viní ze sexuálního obtěžování, jiné mluví o sexuálním napadení. Server iROZHLAS.cz pro vás vybral a zpracoval několik zveřejněných svědectví.

Gwyneth Paltrowová

V prohlášení pro New York Times slavná herečka Gwyneth Paltrowová uvedla, že ji Weinstein v roce 1996 pozval do svého hotelového pokoje poté, co ji obsadil do hlavní role ve filmu Emma natočeném podle knihy Jane Austenové.

Právě tehdy herečku, které v té době bylo 22 let, Weinstein osahával a nabízel jí masáže. „Byla jsem dítě, měla jsem podepsanou smlouvu, zkameněla jsem,“ uvedla pro deník. O incidentu prý mluvila se svým tehdejším přítelem Bradem Pittem, který poté Weinsteina konfrontoval. „Myslela jsem, že mě vyhodí,“ dodala.

Angelina Jolie

Další ze slavných hollywoodských hvězd Angelina Jolie pro New York Times uvedla, že jí Weinstein dělal návrhy na hotelovém pokoji během zveřejnění filmu Podoby lásky v roce 1998.

„Měla jsem s Harveyem Weinsteinem špatné zkušenosti z mládí a na to konto jsem se s ním rozhodla už nikdy nespolupracovat a varovat ty, kteří se na to chystali,“ uvedla herečka a dodala: „Toto chování k ženám v jakékoliv oboru v jakékoliv zemi je nepřijatelné.“

Ambra Battilana Gutierrezová

Modelce bylo 22 let, když ji Weinstein pozval do své kanceláře v New Yorku. Podle jejích slov se na ni vrhl, sahal jí na poprsí a snažil se jí dostat pod sukni. Po incidentu zamířila rovnou na policii.

Magazín New Yorker zveřejnil nahrávku, kterou pořídila skrytým zařízením, kterým ji vybavili policisté. V ní ji Weinstein prosí, aby ho následovala do jeho hotelového pokoje. Když odmítne a zeptá se ho, proč ji při předchozí schůzce osahával, odpověděl: „Ale prosím tě, omlouvám se, jen pojď dovnitř. Jsem na to zvyklý. No tak, prosím,“ pokračuje nahrávka, na které například Weinstein modelce říká, aby neničila „přátelství“ mezi nimi kvůli pěti minutám.

Cara Delevingneová

Britská modelka a herečka vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že jí Weinsten v hotelovém pokoji za přítomnosti další ženy dělal návrhy, zatímco mluvili o nadcházejícím filmu.

Popsala, jak se cítila i co se stalo, když producentovi oznámila, že chce z místnosti odejít. „Doprovodil mě ke dveřím a stoupnul si přede mě. Pokusil se mě políbit. Ubránila jsem se a dokázala se z pokoje dostat,“ uvedla.

„Stále jsem byla do jeho filmu obsazená a vždycky jsem si myslela, že jsem tu roli dostala kvůli tomu, co se stalo. Od té doby jsem se cítila hrozně, že jsem v tom filmu vůbec hrála. Přišlo mi, že jsem si tu roli nezasloužila. Zdráhala jsem se promluvit, nechtěla jsem zranit moje blízké,“ dodala Delevingneová.

Asi dva roky před tím ji Weinstein konfrontoval s tím, zda měla sexuální vztah s ženami, se kterými ji zachytila média. „Řekl mi, že kdybych byla lesba nebo se rozhodla být se ženou, nikdy bych už nebyla obsazena do heterosexuální role, neprosadila bych se v Hollywoodu.“

„Vím, že zničil hodně lidí už před tím. To je důvod, proč můj příběh, 20 let starý, nikdy nebyl zveřejněn.“ Asia Argento

Asia Argentová

Italská herečka a režisérka Asia Argentová se s Weinsteinem poprvé setkala, ještě když řídil společnost Miramax. Podle svých slov s ním zůstala jednou sama v hotelovém pokoji na francouzské Riviéře.

Herečka tvrdí, že mu neochotně dala masáž a Weinstein ji posléze znásilnil. „Děsil mě, byl tak velký. Nechtěl přestat, byla to noční můra,“ uvedla. „Vím, že zničil hodně lidí už před tím. To je důvod, proč můj příběh, 20 let starý, nikdy nebyl zveřejněn,“ popsala s tím, že se bála o svou kariéru.

Louisette Geissová

Herečka veřejně se svým příběhem vystoupila v úterý, kdy uvedla, že ji Weinstein napadl během filmového festivalu Sundance v roce 2008. Pozval ji na schůzku do své kanceláře v hotelu. Po půl hodině schůzky odešel podle herečky do koupelny, odkud se vrátil nahý pouze ve svém županu.

Geissová tvrdí, že trval na tom, aby dál mluvila, a on se mezi tím posadí do své vířivky. Poté ji požádal, aby ho sledovala, jak masturbuje. Když mu řekla, že odchází, chytl ji za ruku, zatáhl ji do koupelny a řekl jí, že její nápad na scénář dostane zelenou, pokud ho bude sledovat, uvedla.

Podobných případů vyšlo v posledních dnech mnohem více. Server iROZHLAS.cz čerpal informace ze zpravodajských serverů, jako je The New York Times, The Guardian, BBC či CNN.