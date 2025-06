Nečinně sedí bez rozkazů, kritizuje Newsom nasazení gardistů a vojáků v Los Angeles. Trump posílá další

Počet vojáků nasazených v Los Angeles, kde minulý týden vypukly protesty proti migrační politice americké vlády, vzroste asi na 4700. Prezident Donald Trump totiž nařídil vyslat dalších 2000 vojáků Národní gardy a 700 příslušníků námořní pěchoty. Vyostřuje se tak spor mezi federální vládou a kalifornským guvernérem Gavinem Newsomem, který vojenskou přítomnost ve městě odmítl a obvinil Trumpa, že svými kroky způsobuje chaos. Los Angeles 13:48 10. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestující v Los Angeles stojí jen kousek od příslušníků pořádkových sil, kteří mají v rukou obušky a zbraně na střelbu gumových projektilů | Foto: Daniel Cole | Zdroj: Reuters

Newsom oznámil, že Kalifornie do Los Angeles v reakci na kroky vlády vyšle dalších 800 členů bezpečnostních složek, píše deník The Washington Post (WP).

Prvních 2000 vojáků Národní gardy, které Trump do Los Angeles povolal k ochraně federálních pracovníků, včetně imigračních agentů, a majetku, se do města začalo přesouvat v neděli.

Protesty minulý týden v pátek vyvolalo rozhořčení nad tím, že vláda zesílila imigrační razie s pomocí Úřadu pro imigraci a cla (ICE), které podle kritiků administrativy rozdělují rodiny přistěhovalců. Pentagon v pondělí oznámil, že na příkaz prezidenta do druhého největšího města v zemi mobilizuje dalších 2000 vojáků Národní gardy.

‚Nečinně sedí‘

Newsom v pondělí na sociální síti X napsal, že z prvních 2000 povolaných gardistů jich bylo nasazeno pouze asi 300. „Zbytek jich nečinně sedí ve federálních budovách bez rozkazů,“ napsal Newsom. Podle webu stanice CNN v oblasti Los Angeles nyní působí přibližně 1700 členů Národní gardy.

Armáda Spojených států v pondělí potvrdila, že do Los Angeles také vyšle 700 příslušníků námořní pěchoty, kteří se podle ní začlení mezi gardisty. Jednotky námořní pěchoty se přesouvají ze své základny Twentynine Palms u stejnojmenného města v jižní Kalifornii do oblasti Los Angeles. Úřad kalifornského guvernéra uvedl, že Trumpova administrativa jejich povoláním situaci eskaluje.

Reportérka stanice ABC News pro národní politiku Anne Flahertyová s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele na síti X napsala, že námořní pěchota bude mít podpůrnou roli a bude pouze pomáhat bezpečnostním složkám, zatímco agentura Reuters citovala činitele, který uvedl, že pěchota bude chránit federální majetek a zařízení.

Šéf losangeleské policie Jim McDonnell podle listu The Guardian uvedl, že jeho oddělení o nasazení námořní pěchoty nebylo oficiálně informováno. Příchod federálních vojenských sil do Los Angeles bez koordinace s místní policií podle něj znamená výraznou logistickou a operační zátěž „pro ty z nás, kdo mají na starosti bezpečnost města“.

Nasazení armády a gardy

Jeden americký činitel agentuře Reuters řekl, že se alespoň prozatím neočekává, že by Trump využil zákona o povstání, jak naznačovali někteří jeho kritici. Dodal však, že situace je nestabilní a může se změnit. Zákon o povstání z roku 1807 prezidentovi umožňuje povolat vojska k potlačení občanských nepokojů nebo vzpoury.

Naposledy byla armáda nasazena k přímé policejní akci na základě tohoto zákona v roce 1992. Tehdejší guvernér Kalifornie požádal prezidenta George Bushe staršího o pomoc při potlačení nepokojů v Los Angeles, které vypukly po zprošťujícím verdiktu v případu brutálního zásahu policie proti černošskému motoristovi Rodneymu Kingovi. Nepokoje si vyžádaly desítky obětí.

Nyní je to zároveň poprvé od roku 1965, co prezident aktivoval síly Národní gardy bez žádosti guvernéra. V roce 1965 prezident Lyndon Johnson vyslal vojáky do Alabamy na ochranu demonstrantů za občanská práva. Trump se ve svém rozhodnutí odvolal na právní ustanovení, které mu umožňuje nasadit federální vojáky v případě „vzpoury nebo nebezpečí vzpoury proti autoritě vlády Spojených států“. Jednotky Národní gardy v rámci tohoto ustanovení nemohou zatýkat demonstranty, ale mohou například chránit příslušníky imigračních úřadů, kteří provádějí zatýkání.