Nedaleko rakouského masivu Hochkönig se zranil český lezec. Spadl z třicetimetrové výšky
Devětadvacetiletý český alpinista se zranil při pádu ze skály v rakouské obci Mühlbach am Hochkönig. Podle agentury APA mu v sobotu vlivem padajícího kamene z uvolněného skalního bloku v masivu Hochkönig v Berchtesgadenských Alpách povolilo jištění a muž po 30metrovém pádu zůstal ležet ve skalnatém terénu.
Polovinu jisticího lana přetnul podle agentury APA balvan, zatímco druhá polovina muži zabránila v dalším pádu.
V rakouských Alpách uvázlo 19 lidí v porouchané lanovce. Záchranáři je vyprošťovali hodiny
Číst článek
Do kliniky ve Schwarzachu im Pongau v Salcbursku ho transportoval záchranný vrtulník. Závažnost zranění nebyla upřesněna.
Muž vyrazil spolu s 26letým krajanem z parkoviště v Birgkaru na lezeckou túru na jižní stěně hory Hochkönig, uvedla v neděli rakouská policie. Lezeckého partnera zraněného přepravil do údolí policejní vrtulník.