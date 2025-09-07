Nedaleko rakouského masivu Hochkönig se zranil český lezec. Spadl z třicetimetrové výšky

Devětadvacetiletý český alpinista se zranil při pádu ze skály v rakouské obci Mühlbach am Hochkönig. Podle agentury APA mu v sobotu vlivem padajícího kamene z uvolněného skalního bloku v masivu Hochkönig v Berchtesgadenských Alpách povolilo jištění a muž po 30metrovém pádu zůstal ležet ve skalnatém terénu.

Vídeň Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Západ slunce v pohoří Hochkönig, výhled z vrcholu Hochkönig (fotografie z 9. srpna 2025)

Západ slunce v pohoří Hochkönig, výhled z vrcholu Hochkönig (fotografie z 9. srpna 2025) | Foto: Volker Preusser/imago stock&people | Zdroj: ČTK

Polovinu jisticího lana přetnul podle agentury APA balvan, zatímco druhá polovina muži zabránila v dalším pádu.

V rakouských Alpách uvázlo 19 lidí v porouchané lanovce. Záchranáři je vyprošťovali hodiny

Číst článek

Do kliniky ve Schwarzachu im Pongau v Salcbursku ho transportoval záchranný vrtulník. Závažnost zranění nebyla upřesněna.

Muž vyrazil spolu s 26letým krajanem z parkoviště v Birgkaru na lezeckou túru na jižní stěně hory Hochkönig, uvedla v neděli rakouská policie. Lezeckého partnera zraněného přepravil do údolí policejní vrtulník.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme