Nedělní akce ukázala, že se Ukrajina nehodlá vzdát. O útoku se bude dlouho mluvit, soudí plukovník Petráš

V Istanbulu se v pondělí rozbíhá druhé kolo přímých ukrajinsko-ruských rozhovorů o návrzích, jak dosáhnout klidu zbraní. První istanbulské schůzka vyjednavačů Kyjeva a Moskvy skončila v polovině května. Schůzce předcházely i v noci na pondělí dronové útoky z obou stran. Podrobnosti Radiožurnálu sdělil plukovník českého generálního štábu v záloze Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií brněnské Univerzity obrany. Rozhovor Praha/Kyjev/Moskva 15:50 2. června 2025

V neděli podnikla Ukrajina nálet ukrajinských bezpilotních letounů na základny strategických letadel v hloubi ruského území až do vzdálenosti přes 4000 kilometrů od ukrajinských bojových linií.

Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že operaci s názvem Pavučina podnikla tajná služba SBU po dosud nejintenzivnějším ruském vzdušném útoku na Ukrajinu. Na letištích v několika ruských regionech bylo podle Zelenského zasaženo 34 procent strategických bombardérů. Podle pondělního sdělení Kyjeva bylo zničeno nejméně třináct letadel.

Podle ukrajinských zdrojů byly drony nasazené v této operaci tajně propašovány do Ruska na nákladních vozech. Byly odpalovány z dřevěných přístřešků na korbách.

Je možné odhadovat, jakým způsobem se ukrajinské tajné službě mohlo podařit dopravit takový náklad tak hluboko do ruského vnitrozemí, aniž by byla odhalena?

V tuto chvíli nemáme přesné informace, jak celá operace a celá akce s propašováním dronů na ruské území a do blízkosti ruských letišť proběhla. Ale v každém případě je to operace, která opět ukazuje, že se Ukrajina z pohledu toho, jak se vyvíjí celý konflikt, nehodlá vzdát.

Nehodlá ustoupit především z územních požadavků, které Rusko na území Donbasu má. Tato akce dává jednoznačně signál, že Ukrajina ještě může zmoci mnohé.

Propašování těchto systémů, dronů, do takové blízkosti tak důležitých objektů, tak důležitých letišť, které mají důležitost z hlediska strategického odstrašování a z hlediska udržování jaderného potenciálu ruské armády…

To je opravdu něco, co, o čem se ještě dlouho bude hovořit. Bohužel informace, jakým způsobem se ukrajinské tajné službě toto podařilo, jak to bylo plánováno a jak to bylo zrealizováno – to se v nejbližších hodinách a dnech nedozvíme.

Drony byly pouhé vyústění

Podle prezidenta Zelenského se operace připravovala rok a půl. Řídící středisko operace se mělo nacházet poblíž úřadu ruské tajné služby FSB v jedné z oblastí Ruska. Všichni, kdo se na té akci podíleli přímo v Rusku, se podle ukrajinského prezidenta ještě před útoky vrátili zpátky. Dá se z toho usuzovat, že drony byly naváděny na cíle z ukrajinského území?

To tak jednoznačně bude. To, že všechny osoby, které se této akce zúčastnily, se v momentě útoku nacházely už na ukrajinském území, jenom nasvědčuje tomu faktu, že tato akce byla skutečně dobře naplánována a dobře zorganizována.

Samotné aktivování dronů a jejich vypuštění za účelem útoku na stanovené cíle, to už je v podstatě jenom vyústění této akce.

Dálkové ovládání dronů, to už je technikálie, technická záležitost, která v podstatě jenom dokládá to, že drony a bezpilotní prostředky jsou poměrně důležitým zbraňovým systémem, se kterým lze v rámci ozbrojených konfliktů dosáhnout mnohé.

Ukrajinci uvádějí, že při útoku způsobili Rusku škody za miliardy dolarů. Údajně zlikvidovali nebo poškodili celou třetinu tohoto ruského arzenálu, přes 40 letounů. Může to být reálná bilance? Bude možné dopad ověřit třeba ze západních zpravodajských zdrojů?

Myslím, že k ověření v nejbližších několika dnech či týdnech určitě dojde. To, že došlo k takovým velkým škodám na ruských vzdušných silách a především na strategických bombardérech, které má Rusko k zajištění vlastní bezpečnosti a k tomu, aby vytvářelo a tvořilo takzvanou jadernou triádu.

Ta je součástí toho, že Rusko vlastní jaderný arzenál a s tímto jaderným arzenálem má určité strategické zájmy. Tady bude velký problém pro Rusko, jakým způsobem bude chtít ostřelovat důležité vojenské cíle a důležitou infrastrukturu na území Ukrajiny.

Tyto strategické bombardéry totiž sloužily především k tomu, že byly nosiči raket dlouhého doletu a byly odpalovány z hloubi ruského území a ukrajinská protivzdušná obrana měla poměrně velké těžkosti s tím, aby tyto rakety zachytila a dokázala je sestřelit, aniž by to mělo nějaký závažný dopad buďto na cíle, na které směřovaly, anebo z hlediska dopadu, kam raketa po sestřelu dopadla.

Takže pro Rusko, pro ruskou armádu a další směřování konfliktu to bude znamenat hledat nový způsob, jak se zaměřit na kritickou infrastrukturu a jakým způsobem ostřelovat v případě potřeby.

Jednání v Istanbulu

Došlo k němu nedlouho předtím, jak jsem v úvodu říkal, kdy se v Istanbulu scházejí vyjednavači Ruska a Ukrajiny. Může to mít vliv na vyjednávací pozici Kyjeva a na výsledek pondělních rozhovorů?

Těžko říci. V každém případě, pokud byla tato akce plánována osmnáct měsíců, tak se samozřejmě nemohlo počítat s tím, že právě v době, kdy vše bude připraveno k iniciaci tohoto útoku, budou probíhat mírová jednání nebo jednání o tom, jak ukončit tento konflikt.

Nemyslím si ani, že by Ukrajina mohla dlouho čekat, než se diplomatická jednání posunou nějakým směrem, a spustit tuto operaci, až když přijde v uvozovkách vhodná doba.

To by mohlo hraničit i s tím, že drony a ona nákladní vozidla, na kterých byly tyto drony umístěny, mohla být nalezena, objevena, a tím pádem by celá akce ve svém důsledku skončila.

Takže si nedovoluji říci, že by došlo k nějaké detailní synchronizaci těchto útoků s připravovanými mírovými jednání v Istanbulu.

Co to, že se povedl ten útok, vypovídá o kvalitě ruské protivzdušné obrany?

Tady bych nehovořil ani tak o kvalitě ruské protivzdušné obrany jako o takovém modelu chování ruské populace i ruské armády, která dokáže zásadním způsobem podcenit nebezpečí, které se zdá být málo reálné a vzdálené od možnosti, že by mohlo dojít k nějakému problému.

Už jsme v průběhu tohoto konfliktu byli svědky několika podobných akcí, které měly menší rozsah, ale tuším, že to bylo to v roce 2023, kdy ukrajinské jednotky nepřímo s použitím dronu, ale myslím si, že i s použitím dronu dokázaly ostřelovat a útočit na ruské letiště, kde se nacházely ruské letouny, které byly schopny přepravovat jadernou munici.

To, jak tyto akce v mnoha případech dopadly, svědčí o tom, že ruská armáda je paradoxně schopna podcenit taková nebezpečí, která je můžou poměrně dramaticky odklonit od patřičného cíle, ke kterému směřují. A to ať na Ukrajině či kdekoliv jinde, kde mají svůj strategický zájem.