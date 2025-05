Nedělním debatám na Slovensku možná odzvoní. Fico nechce občany rušit politickými aktivitami

Předseda slovenské vlády Robert Fico (SMĚR-SD) chce nedělní televizní debaty politiků přesunout na všední den. V dopise adresovaném lídrům parlamentních stran a vedení čtyř televizí argumentuje, že takový krok sníží míru politické nenávisti v zemi. Zástupci opozice premiérův návrh většinově kritizují, připomněli také jeho dřívější urážlivá vyjádření vůči ostatním politikům. Křesťanští demokraté ho naopak uvítali, neděli považují za den odpočinku. Bratislava 18:25 14. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fico pravděpodobnost dalšího útoku na veřejného činitele popisuje jako „velmi vysokou“ | Foto: Branislav Račko | Zdroj: News and Media / Profimedia

„Je neakceptovatelné, aby odpovědi na legitimní názor netvořily argumenty, ale bezmezné urážení a vyhrožování smrtí nebo ublížením na zdraví,“ píše Fico v dopise, kde zároveň oznámil svolání bezpečnostní rady státu.

Pravděpodobnost dalšího útoku na veřejného činitele totiž popisuje jako „velmi vysokou“ a upozorňuje i na údajný prudký nárůst nenávistných projevů.

Situaci chce premiér řešit i na čtvrtečním výjezdním jednání vlády v Handlové, symbolicky pořádané rok poté, co ho tam čtyřikrát postřelil útočník. Den před výročím uvedl, že z události žádné trauma nemá a cítí se být ve skvělé fyzické kondici.

Slovensko se podle něj nyní může vydat dvěma směry: „Buď budeme současný neúnosný stav mlčky tolerovat a pak čelit důsledkům dalšího fyzického útoku na veřejného činitele, nebo učiníme krok ke zmírnění napětí.“

Jako část plánu pro zmírnění napětí navrhuje přesun tradičních politických debat na jiný termín. Má za to, že by neděle „měla sloužit k jiným účelům“ a občany by od odpočinku neměly rušit „mediální politické aktivity“.

Nenávist šíří lidé

Představitelé opozice se s nápadem lídra Směru neztotožňují, naopak ho nařkli z pokrytectví a ignorování palčivých problémů země. Předseda strany Svoboda a Solidarita Branislav Gröhling na síti X vyjmenoval 16 výroků Fica, které považuje za nenávistné a navrhl mu, aby se soustředil na ekonomiku nebo zdravotnictví.

Fico mi poslal list. Chce zrušiť víkendové politické relácie, lebo sa tam vraj šíri nenávisť. Toto mu posielam ako odpoveď:



Vážený pán premiér, dovoľte mi na úvod zareagovať niekoľkými citátmi, ktoré sa šíria mediálnym priestorom:

(1/13) pic.twitter.com/No7ka3JGeg — Branislav Gröhling (@GrohlingB) May 13, 2025

„Nenávist nešíří relace, nenávist šíří lidé. V tomto případě vy,“ píše Gröhling s odkazem na premiérova vyjádření například na adresu exprezidentky Zuzany Čaputové nebo bývalého šéfa energetického úřadu Andreje Julise.

Michal Šimečka (Progresivní Slovensko) na Ficova varování před fyzických útokem na politiky odpověděl, že lídr Směru není způsobilý k vládnutí a ztratil kontakt s realitou: „Za (střelným) útokem vidíte opozici, mluvíte o sázkách politiků na vaší smrt a za občanskými nepokoji vidíte Gruzínce.“

I on mu vyčítá, že dostatečně neřeší další krize, kterými si zem prochází.

V podobném duchu hovoří i předseda vládní Slovenské národní strany Andrej Danko. „Slováky netrápí, co se v neděli vysílá v televizi. Trápí je, že nedokážou získat levnější energii,“ jmenuje koaliční partner jeden z problémů, který by podle něj měl Fico řešit dříve.

Proti přesunu debat se nevymezil vládní Hlas. Ačkoliv by podle Matúše Šutaje Eštoka politici „nemuseli hádkami otravovat v neděli“, není v jejich síle termín změnit. Pokud by však iniciativu převzaly televize, novému formátu se nebrání, informuje deník SME.

Opoziční KDH návrh podporuje, neděli považují za den odpočinku a pokoje. Hnutí Slovensko pak Fica obviňuje z toho, že by papalášství vládní koalice neubránil ani před vlastními voliči.