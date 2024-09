Nedostatek jídla, fyzické násilí a špatná hygiena. Francouzský novinář poukázal na týrání dětí v jeslích

Ve Francii vychází nová kniha s názvem Obři, která odhaluje děsivé praktiky v soukromých jeslích. Autorem publikace je investigativní novinář Victor Castamet. Před dvěma lety vydal jinou knihu s názvem Hrobníci, ve které upozornil na špatné podmínky v soukromých domovech důchodců. Paříž 11:21 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Francii případy týrání dětí vyvolaly šok a už se jimi zabývají soudy (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Případů týrání je celá řada. Společným rysem je, že se týkaly skutečně malých dětí ve věku od tří měsíců do tří až čtyř let. Děti v těchto zařízeních často trpěly hladem a žízní. Z popsaných případů vyplývá, že vychovatelky děti málo přebalovaly a nechávaly je počůrané v plenách, tak aby pleny co nejvíce využily. V knize novinář také píše, že vychovatelky děti různě trestaly.

„Děti byly trestané dlouhé hodiny ve tmě bez dudlíků a plyšáků. Vychovatelky děti také různě ponižovaly. Když se děti pokakávaly nebo počůrávaly, vychovatelky je trestaly před ostatními, což mohlo zanechat na dětech traumata,“ uvádí pro francouzskou rozhlasovou stanici France Inter investigativní novinář Victor Castanet.

Na knížce, jejíž název se dá přeložit i jako lidožrouti, strávil dva roky a vyslechl zhruba 200 svědků.

Soukromých jeslí, kde k týrání dětí docházelo, je po celé Francii hned několik. Ve Francii je totiž běžné, že se ženy po mateřské dovolené vrací do práce podstatně dřív než například v Česku. Děti obvykle dávají právě do jeslí, a to zhruba kolem tří až čtyř měsíců věku.

Případy se týkaly hlavně jedné sítě soukromých jeslí s názvem People and Baby. Tato síť měla zhruba 600 poboček po celé Francii, například u města Lille nebo Lyon. Ředitel sítě Christophe Durieux byl v uplynulých týdnech odvolán, ale údajně doteď drží v jeslích podíl.

Noční můry

Investigativní knížka popisuje i přístup ředitele k jeho práci, a ukazuje, že mu šlo především o výdělek. Vychovatelky vyzýval a nabádal k tomu, aby šetřily plenkami, jídlem, dalšími pomůckami a materiálem.

Rodiče si postupně všímali, že děti přicházely domů unavené a smutné nebo měly často noční můry. Rodiče také objevovali na těle těchto dětí modřiny a oděrky a později vyšlo najevo, že zranění jim způsobily hrubým chováním a často i fyzickými tresty právě vychovatelky.

Ve Francii případy vyvolaly šok a už se jimi zabývají soudy. Některé případy násilí nebo fyzického týrání se řešily již v uplynulých měsících a řeší se i teď.

S aférou je do jisté míry spojovaná i exministryně pro rodinu Aurore Bergéová, která údajně měla úzké vazby na lobby soukromých jeslí People and Baby a snažila se do jisté míry kauzu umlčovat. Bergéová popírá, že by byla s lobby nějak spojená.

Síť jeslí uvedla, že si objednala audit, který se bude popsanými praktikami zabývat, a pokud se potvrdí, tak zjedná nápravu.

Předchozí autorova kniha Hrobnící popisovala podobné praktiky, tentokrát v domovech důchodců. V těch docházelo ke hrubému chování ze strany pečovatelek, které seniorům nevyměňovaly pleny a dávaly jim málo pití a jídla. Dva bývalí ředitelé společnosti soukromých domovů důchodců skončili ve vazbě a vyšetřování pokračují ještě dnes.