Geograf Romancov: Blízkovýchodní ruské ambasády šíří informace, že se Západ snaží vyhladovět svět

„Rusko na blokování ukrajinských přístavů sice nevydělává, nicméně je to součást ruské válečné strategie, která jim může přinést výhody do budoucna. Kvůli nedostatku potravin by se totiž v řadě zejména afrických zemí, mohlo podařit vyvolat obrovskou socioekonomickou nestabilitu. Ta může přerůst v politickou nestabilitu a následně až ke spuštění velké migrační vlny," popisuje v Českém rozhlase Plus politický geograf Michael Romancov. Přístav v ukrajinském Mikolajivu | Zdroj: Reuters

„A nikdo z těch lidí, kteří budou ,uvedeni do pohybu‘ v důsledku nedostatku potravin, nepůjde do Ruska, ale do Evropy. Ruské ambasády na Blízkém východě se taky už několik týdnů snaží šířit informace, že se Západ snaží vyhladovět svět a Afriku,“ dodává Romancov z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity Praha.

Rusové patří mezi vůbec největší exportéry a producenty pšenice, respektive obilovin na světě.

„Rusko je třetí největší producent i exportér světa. Tvrdí se, že letošní úroda bude v Rusku výborná, což ovšem neznamená, že dokáží – ani ne snad včas sklidit, ale spíš dopravit do přístavů, aby mohli vůbec exportovat. Jenže – ruská vláda sama vyhlásila embargo na vývoz vlastní pšenice, což samozřejmě znamená z ekonomického hlediska ztráty, ale z hlediska vojenskopolitického to zvyšuje tlak na značnou část světa,“ dodává.

Indie je připravena pomáhat

Zákaz vývozu platí i pro Indii. „Indie je ale připravena veškerý objem obilí nabídnou k exportu tam, kde je to zapotřebí, aby došlo k odvrácení možného hladomoru,“ popisuje s tím, že jde o dohodu s OSN.

„Takže pokud mám správné informace, tak Indie zakázala export ale soukromníkům a je v rámci svých možností připravená případně pomoci světovému společenství vyřešit problém, který se rýsuje,“ uzavírá Romancov.

Rusko a Ukrajina dohromady produkují skoro třetinu světových dodávek obilí. Ukrajina je významný dodavatel kukuřice, ječmene nebo slunečnicového a řepkového oleje. Rusko a spřátelené Bělorusko jsou zase důležití vývozci zemědělských hnojiv.

Ukrajinci sklidí asi o polovinu méně obilí, protože pole jsou buď v oblastech bojů, nebo jsou obsazena ruskou armádou. Přední ukrajinská zemědělská skupina údajně přišla o kontrolu asi 40 procent svých pozemků hlavně v Chersonské oblasti na jihu a v Luhanské oblasti na východě. Firma obvinila ruské síly ze smrti čtyř milionů slepic a 700 tisíc kuřat.

Hladomor hrozí hlavně africkým zemím, jako je Libanon, Somálsko, Sýrie nebo Libye, Zimbabwe a nejen tam. Celé Téma dne Šárky Fenykové najdete v audiu.