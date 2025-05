Nedostatek raket i změna ruské taktiky. Ukrajinská protivzdušná obrana se ocitá pod stále větším tlakem

Ubránit se před ruskými vzdušnými útoky je pro Ukrajinu stále těžší výzva. Nejenže se napadená země potýká s nedostatkem raket protivzdušné obrany, Rusko navíc mění taktiku a místo řízených střel využívá při svých útocích stále častěji balistické rakety, které představují mnohem náročnější výzvu. Ukrajinská protivzdušná obrana mezitím zůstává do velké míry závislá na zahraničních darech, zásoby raket jsou ale celosvětově omezené. Kyjev 6:25 23. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na opakované žádosti o systémy Patriot uslyšel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj z americké strany, že je těchto zbraní málo | Foto: Jens Buttner | Zdroj: Reuters

Ukrajina „rozhodně čelí nedostatku“ raket protivzdušné obrany, říká pro server Kyiv Independent zdroj z ukrajinského letectva. Napadená země, která se denně brání masivním vzdušným útokům ruského agresora, se tak ocitá pod stále větším tlakem.

Situace je o to těžší, že Rusko „radikálně změnilo“ svou taktiku, varuje pro ukrajinský server odborník na letectví Anatolij Chrapčynskyj. Namísto řízených střel totiž Rusko při útocích využívá stále častěji balistické rakety, jako jsou Iskandery a modernizované rakety ze Severní Koreje.

„To je úplně jiná úroveň ohrožení,“ říká Chrapčynskyj.

Jak upozorňuje server Kyiv Independent, balistické rakety patří mezi nejnáročnější výzvy, kterým každý systém protivzdušné obrany čelí.

Střela letící v parabole vysoko nad zemským povrchem klesá několikanásobně rychleji než zvuk, zachytit ji proto vyžaduje přesnost. Naopak řízené střely s plochou dráhou letu či drony létají pomaleji, protivzdušná obrana tak má více času na to je zasáhnout.

Ukrajinský expert na letectví Kostiantyn Kryvolap přitom zdůrazňuje, že pro sestřelení balistické střely jsou zapotřebí alespoň dvě rakety amerického systému Patriot.

Právě tyto systémy protivzdušné obrany se při ochraně ukrajinského nebe ukázaly jako zásadní změna oproti zastaralým verzím ze sovětské éry, na které byly ukrajinské síly odkázané v minulosti. Raket do Patriotů a stejně tak i samotných protivzdušných systémů je ale nedostatek.

Šest funkčních Patriotů

Spojené státy, které podle předpisů pro vývoz obranných prostředků musí schválit každý transfer těchto raketových systémů na Ukrajinu, poslaly Patrioty napadené zemi poprvé v dubnu 2023.

Nyní jich mají ukrajinské síly k dispozici osm, z toho šest funkčních. Další by měl letos dorazit z Izraele a podle nedávné zprávy deníku The New York Times západní spojenci jednají také o poskytnutí jednoho systému Patriot z Německa nebo Řecka.

Nejchráněnějším městem na Ukrajině zůstává Kyjev, kde je umístěna velká část těchto nejprestižnějších systémů protivzdušné obrany. Podle Kryvolapa by přitom Ukrajina v ideálním případě potřebovala alespoň dva systémy Patriot pro každé velké město, jako je Kyjev, Lvov nebo Dnipro.

Ukrajina bránící se masivním ruským útokům tak musí šestici funkčních systémů Patriot přesouvat po celé zemi a vzhledem k omezenému počtu musí šetřit také raketami protivzdušné obrany, a to i tehdy, pokud je město jako Kyjev pod silným ruským útokem.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj proto usiluje o získání většího počtu raket i samotných systémů protivzdušné obrany, na opakované žádosti o Patrioty ale Ukrajina z americké strany slyšela, že je těchto zbraní málo.

Ukrajinský server Kyiv Independent přitom upozorňuje, že po nástupu Donalda Trumpa americké dodávky protivzdušné obrany zpomalily a další kroky Spojených států včetně hrozby ukončení vojenské pomoci budí další obavy.

Zelenskyj ale ve svých snahách nepolevuje a už na začátku dubna prohlásil, že je Ukrajina připravena koupit od Spojených států významné množství zbraní včetně nejméně deseti systémů protivzdušné obrany. Každý za zhruba 1,5 miliardy dolarů.

„Jsme připraveni těchto 15 miliard dolarů zaplatit. Ty peníze najdeme a všechno zaplatíme,“ uvedl v rozhovoru pro americkou televizi CBS.

Mezitím Rusko zvyšuje produkci svých balistických raket, které navíc dále vylepšuje. Obrana proti ruským balistickým střelám je tak pro Kyjev stále obtížnější. Ukazují to i data ukrajinského letectva, které v posledních měsících pozoruje pokles účinnosti protivzdušné obrany proti ruským balistickým raketám.

Během dubna jich Rusko na Ukrajinu vyslalo celkem 22, z nichž většinu tvořily Iskandery. Protivzdušná obrana jich ale sestřelila jen osm, z toho sedm při masivním dubnovém útoku na Kyjev, který si navzdory protivzdušné obraně vyžádal životy dvanácti Ukrajinců.

Faktor USA

Podrobnosti o zbývajících zásobách raket potřebných pro systémy Patriot Kyjev kvůli bezpečnosti přísně střeží, veřejnost tak jejich počty nezná. Už tak tíživá situace se ale může ještě zhoršit, pokud by se Spojené státy rozhodly podporu Kyjeva ukončit.

Americký prezident opakovaně varoval, že se může stáhnout z role zprostředkovatele při snaze o urovnání rusko-ukrajinského konfliktu a pokud by odchod USA znamenal i ukončení vojenské pomoci Kyjevu, ukrajinská protivzdušná obrana by pravděpodobně utrpěla jako první.

Spojené státy totiž v oblasti protivzdušné obrany představují primárního dodavatele a ostatní spojenci Ukrajiny by americký výpadek těžko nahradily. V březnovém rozhovoru pro Český rozhlas na to upozornil také generálporučík v záloze a bývalý zástupce náčelníka slovenského generálního štábu Pavel Macko.

Podle něj se však i Spojené státy potýkají s omezenou kapacitou raket protivzdušné obrany a nedokážou vyrobit ani takové množství raket, které by pokrylo pouhou spotřebu Ukrajiny v konfliktu s Ruskem.

Bez raket jsou ale moderní západní systémy k ničemu. „I ten nejlepší systém je stále jen platforma. Bez raket to jsou jen blikající světla,“ říká Chrapčynskyj pro server Kyiv Independent, podle kterého se tak nedostatek raket do systémů Patriot ukazuje jako celosvětový problém. Výroba je totiž drahá a komplikovaná.

Kyjev v začarovaném kruhu

Ukrajinská protivzdušná obrana tak zůstává do velké míry závislá na zahraničních darech raket, jejichž zásoby jsou celosvětově omezené, píše Kyiv Independent. Napadený stát se zároveň s tím ocitá v začarovaném kruhu, kdy potřebuje protivzdušnou obranu pro ochranu svých továren, ve kterých přitom může vyrábět vlastní rakety protivzdušné obrany.

Už řadu měsíců se Zelenskyj opakovaně vyslovuje pro to, aby Spojené státy poskytly licence na výrobu systémů Patriot přímo na ukrajinském území, zatím ale neúspěšně. Ve hře je i vývoj vlastního systému protivzdušné ochrany, navzdory ukrajinské vynalézavosti při domácí výrobě dronů a zbraní je ale takový úkol pro Ukrajinu velice složitý.

„Pokud Ukrajinci začnou investovat do domácí obrany proti balistickým střelám, sním vlastní botu,“ říká pro ukrajinský server vojenský analytik Fabian Hoffmann z Oslo Nuclear Project s dodatkem, že by se vývoj vlastní verze Patriotů Ukrajině nevyplatil.

Jak nicméně v polovině dubna uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybih, Ukrajina už na vývoji vlastního systému protivzdušné obrany začíná pracovat.

Po krvavých útocích na města Kryvyj Rih a Sumy, které si v dubnu vyžádaly desítky obětí, o tom informoval unijní ministry zahraničí. Evropské partnery přitom požádal, aby do tohoto vývoje investovali a urychlili tak jeho realizaci.