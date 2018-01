'Nedostatek respektu a úcty vůči Washingtonu.' USA hrozí Palestincům zrušením finanční podpory

Americký prezident Donald Trump hrozí Palestincům zrušení finanční podpory, pokud jejich vedení nebude chtít jednat o míru s Izraelem. Palestinci ale nesouhlasí s Trumpovým plánem na přesun americké ambasády do Jeruzaléma a odmítají proto jednání zprostředkovaná Spojenými státy. Washington 6:55 3. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé se proti rozhodnutí Donalda Trumpa vydali protestovat také do ulic Jeruzaléma. | Foto: Darren Whiteside | Zdroj: Reuters

Palestinský vůdce Mahmúd Abbás koncem prosince prohlásil, že Palestinci nepřijmou žádný mírový plán předložený Washingtonem. Spojené státy se z jednání podle Abbáse samy vyloučily tím, že plánují přesunout své velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Trump dlouhodobě tvrdí, že chce obnovit zablokovaný mírový proces na Blízkém východě, rozhodnutí ohledně ambasády ale tomuto procesu podle zahraničních pozorovatelů spíše uškodilo. Nepomohl ani fakt, že americký prezident uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele. V podstatě tak zvrátil desetiletí americké zahraniční politiky a pobouřil nejenom Palestince.

OSN v této souvislosti přijala i nezávaznou rezoluci, která uznání Jeruzaléma za izraelskou metropoli odsuzuje. S návrhem rezoluce souhlasilo 128 zemí. Šéf palestinské autonomie Mahmúd Abbás považuje přijetí této rezoluce za vítězství Palestiny a nechce, aby se Spojené státy do izraelsko-palestinského konfliktu dál pletly.

Jenže s tím se Donadl Trump zřejmě jen tak nesmíří. Vzkázal proto Palestincům, že z jejich strany nevidí dost uznání nebo respektu, který by Washingtonu za miliony dolarů ročně měli dávat najevo.

Trumpův názor podpořila i americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová: „Snažíme se posunout směrem k mírovým jednáním a nebudeme Palestince sponzorovat za to, že je bojkotují. Plány na přesun americké ambasády do Jeruzaléma pouze odrážejí přání Američanů, na mírovém procesu to nic nemění. A Palestinci musejí ukázat, že jsou schopní k jednacímu stolu zasednout.“

Jak Halyeová tak Trump nevidí žádný smysl v posílání peněz někomu, kdo není ochotný jednat o míru. Spojené státy poskytují Palestině okolo 300 milionů dolarů ročně, tedy zhruba 6,5 miliardy korun. O výši těchto příspěvků se ale v Americe dlouho debatuje. Už v prosinci Sněmovna reprezentantů vzkázala Bílému domu, že by měl příspěvky výrazně snížit, pokud z nich Palestinci plánují dál platit náhrady rodinám ozbrojenců, které zajali nebo zabili izraelští vojáci.