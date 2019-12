Istanbul uzavřel Bosporskou úžinu kvůli havárii nákladní lodi. Při cestě průplavem narazila do břehu

V Bosporské úžině havarovala nákladní loď. Úřady proto vodní cestu vedoucí tureckou metropolí Istanbul dočasně uzavřely. Zatím nejsou hlášené žádné škody, uvedla turecká CNN. Do problémů se dostala loď Songa Iridum plující pod liberijskou vlajkou. Mířila do istanbulského přístavu Ambari. Při cestě úžinou ale narazila do břehu. Video Istanbul 13:43 27. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle britského serveru The Indepedent si nehoda nevyžádala žádné oběti ani zraněné. Loď vyplula z ukrajinského přístavu Oděsa do přístavu Ambarli v Istanbulu. Plavidlo se dostalo do potíží u pevnosti Rumeli Hisari asi 25 minut poté, co vplulo do průlivu Bospor. Těsně před nehodou hlásilo poruchu motoru. Na místě zasahovaly záchranné lodě, napsal turecký deník Hürriyet. Loď bude muset být odtažena.

Bospor propojuje Černé a Marmarské moře a je jedním z nejrušnějších a zároveň nejnebezpečnějších průlivů na světě. K podobným nehodám v něm ale dochází zřídka. Trasa je velmi důležitá zejména pro Rusko, ale i další černomořské státy.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v posledních týdnech oživil plány na vybudování kanálu na západním okraji Istanbulu, aby ulehčil dopravě v přeplněném Bosporu. Plány ale kritizuje jak nový starosta města, tak i ochránci životního prostředí a stovky místních petentů, píše agentura Reuters.