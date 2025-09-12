Nehody dvou lodí na severozápadě Konga si za dva dny vyžádaly životy 193 lidí. Po 146 dalších se pátrá
Při nehodě dvou lodí na severozápadě Konga za dva dny zemřelo 193 lidí a po 146 dalších se pátrá, napsala v pátek s odvoláním na úřady agentura AP. Ve středu zahynulo nejméně 86 osob a ve čtvrtek dalších 107 pasažérů.
Obě nehody se staly v Rovníkové provincii. Po středečním ztroskotání plavidla v oblasti Basankusu zahynulo nejméně 86 lidí, mezi nimiž bylo podle médií mnoho studentů. Ve čtvrtek se pak v oblasti Lukolela převrátila loď s bezmála 500 cestujícími, z nichž 107 zemřelo a 146 se nadále pohřešuje, uvedlo konžské ministerstvo pro humanitární záležitosti.
Místní občanská iniciativa ze středečního ztroskotání obvinila vládu a tvrdila, že počet obětí je vyšší. Úřady se podle agentury zatím nevyjádřily.
Příčiny obou nehod se vyšetřují. Za tu středeční může podle médií špatné naložení plavidla nebo fakt, že loď plula v noci.
Tragické lodní nehody jsou v Kongu časté, například v dubnu při takové nehodě zemřelo nejméně 148 lidí. Příčinou bývá překročení kapacity lodi a obecné nedodržování předpisů.
Říční doprava je v Kongu hojně využívaná, zejména v odlehlých oblastech, kde jsou špatné silnice či zcela chybí dopravní infrastruktura. V uplynulých letech při lodních neštěstích v zemi s více než 100 miliony obyvatel zahynuly stovky lidí.