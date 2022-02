Nejčernějším scénářem je spolupráce Ruska s Čínou vůči Ukrajině a Tchaj-wanu, obává se exdiplomat

Kyjev a Západ se nadále obávají invaze na Ukrajinu, a to zejména kvůli přítomnosti ruských vojenských sil na hranicích, byť v úterý Kreml oznámil, že část vojáků stáhne. Bývalý diplomat Petr Kolář doufá, že Vladimiru Putnovi jde především o získání pozornosti Západu. Praha 21:15 15. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Satelitní snímky ukazují ruské vojenské síly v městečku Soloti poblíž hranic s Ukrajinou (prosinec 2021) | Zdroj: Reuters/Maxar Technologies

„Nevíme ale, co se odehrává v hlavě člověka, který si svého času jako jeden z hlavních úkolů stanovil obnovení supervelmocenské pozice a navrácení respektu k Rusku v mezinárodním měřítku,“ říká Kolář pro Český rozhlas Plus.

Zatím se Putinovi podařilo dosáhnout toho, že do Moskvy létá jeden západní státník za druhým, čímž se pozice Ruska na mezinárodním poli zviditelňuje, konstatuje host Tématu dne.

„Doufám, že invaze na Ukrajinu je jakýsi trumf, který mají schovaný, ale v reálu ho nechtějí použít.“ Ostatně otevřený konflikt s Ukrajinou si podle průzkumů většina Rusů nepřeje, tvrdí Kolář.

Co by státy Evropy i NATO mělo znervózňovat, je tichá podpora Ruska ze strany Číny a jejího prezidenta Si Ťin-pchinga:

„Ten nejkatastrofičtější scénář je, že mezi Ruskem a Čínou existuje koordinace a v případě ataku Ruska vůči Ukrajině udělají Číňané totéž vůči Tchaj-wanu.“

Nadějí jsou v tomto ohledu probíhající olympijské hry v Pekingu, které snad Si Ťin-pching nebude chtít zastínit jinou akcí, dodává Kolář.

Ruské gardy na hranicích

Mezi vojenskými silami, které má Rusko shromážděné v pohraničí s Ukrajinou, se objevují i vozidla ruské národní gardy, upozorňuje vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr:

„To by teoreticky mohlo napovídat, že se Rusko připravuje na operaci v nějakém území, kde bude potřeba udržovat pořádek. Na vojenských cvičeních je to neobvyklé.“

Visingr míní, že Rusko by mohlo nechat svoje vojáky na hranicích s Ukrajinou celé měsíce: „Pro Rusko by to bylo nákladné, pro Ukrajinu likvidační.“

Kreml by dokázal podle analytika udržovat vojáky na hranicích s Ukrajinou půl roku i rok. „Ukrajinu by to pravděpodobně přivedlo k ekonomickému a sociálnímu kolapsů. Nemůžu vyloučit, že je to jeden ze scénářů, který by Rusku vyhovoval,“ uvažuje.

„Nakonec by to mohlo vést k tomu, že by Ukrajina přistoupila k dodržování Minských dohod. A Rusko by tím dostalo, co chce – pokud to, co chce, je jejich dodržování,“ uzavírá.

