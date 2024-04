Nejdelší cesta. Papež František v září vyrazí na téměř dva týdny do Asie, navštíví čtyři země

Papež František v září vyrazí na nejdelší cestu svého pontifikátu do Asie, kde navštíví Indonésii, Papuu Novou Guineu, Východní Timor a Singapur. Oznámil to vatikánský mluvčí Matteo Bruni. Sedmaosmdesátiletý papež letos výrazně zpomalil tempo návštěv v zahraničí a zatím mimo hranice Vatikánu a Itálie nevycestoval. Vatikán 19:58 12. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už v úterý papež vyzval Barmu k dodržování lidských práv. | Zdroj: Reuters

Cesta se podle Bruniho uskuteční od 2. do 13. září. Jediná země, kde převažují katolíci, je malý Východní Timor. Na ostrovním státě Papua Nová Guinea převažují protestanti a v Indonésii muslimové. V kosmopolitním Singapuru se nejvíce lidí hlásí k buddhismu, podstatná část obyvatel však v žádné božstvo nevěří.

Na programu není Vietnam, o kterém se spekulovalo, že ho papež rovněž navštíví, napsala agentura Reuters. Tento týden asijskou zemi, kde vládne komunistická strana, navštívil arcibiskup Paul Gallagher, který má ve Vatikánu na starost vztahy se zahraničím.

Ve srovnání s loňským rokem papež cestování výrazně omezil. V pátek oznámená cesta je prvním potvrzeným výjezdem mimo Itálii a Vatikán hlavy katolické církve v letošním roce. V loňském roce papež uskutečnil v lednu cestu do několika afrických států, v dubnu do Maďarska, v srpnu do Portugalska a v září do Mongolska a Marseille.

Letos jsou zatím potvrzené tři cesty po Itálii do Benátek, Verony a Terstu. Spekuluju se, že by papež mohl navštívit také Belgii či Kosovo. Tyto dva výjezdy však Vatikán nepotvrdil a nejsou známá ani data, kdy by se měly uskutečnit. Otazník stále visí také nad cestou do jeho rodné Argentiny, kam papeže pozval prezident Javier Milei.

Papež již dříve avizoval, že zvolní tempo cestování kvůli stáří a zdraví. Letos se potýkal především s respiračními chorobami, už dříve měl také problémy s chůzí.