Nejdelší návštěva amerického prezidenta v Asii za 25 let. Trump navštíví Čínu a další čtyři země

Donald Trump se v pátek vydá přes Havaj na nejdelší návštěvu amerického prezidenta v Asii za poslední čtvrtstoletí. Bude to jen den po cvičném přeletu amerických bombardérů nad Korejským poloostrovem. A taky těsně poté, co jihokorejské tajné služby Trumpa zpravily o tom, že Severní Korea může chystat další raketový test. Washington 8:20 3. listopadu 2017

Nejen proto má americký prezident při cestě do pěti asijských zemí v čele s Čínou na srdci hlavně právě řešení severokorejského problému. Donald Trump, který ve svých vzkazech přes Pacifik dospěl od poklony Kim Čong-unovi a jeho inteligenci až k hrozbě totálním zničením jeho země, prý tentokrát bude hrát na diplomatickou, ovšem naléhavou notu.

„Podle prezidenta se čas krátí a bude chtít, aby ostatní země dělaly víc než dosud. Hlavně ty, které mají na Severní Koreu vliv, by ji měly ekonomicky i politicky izolovat. Chce hlavy států přesvědčit, že honba za jadernými zbraněmi je slepá ulička. Čína teď určitě dělá víc, ale pořád to nestačí. Ale připouští - a to je důležité - že odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova je v jejím vlastním zájmu,“ citoval Radiožurnál Trumpova bezpečnostního poradce Herberta McMastera.

Pokud by se Donald Trump chtěl inspirovat tím, co o severokorejské realitě poslední doby přednesl bývalý vysoce postavený a teď uprchlý Kimův diplomat, mohl by zkusit kromě tvrdých slov a jednání o sankcích ještě jinou taktiku.

Tche Jong-ho při slyšení v americkém Kongresu mimo jiné tvrdil, že zničit nebo aspoň ukáznit Kimův režim zvenčí je skoro nemožné, aniž by při tom zahynulo ohromné množství lidí. Cestu prý vidí v jeho postupném naleptání zevnitř, hlavně cíleným bojem s tamní propagandou. Doba, kdy Severokorejci stále více sledují ilegálně filmy z jihu, šíření informací o životě za hranicemi jejich země podle bývalého diplomata nahrává.