Finsko s Estonskem by měl spojit nejdelší podmořský tunel na světa. Měřit by měl 103 kilometrů

Nejdelší podmořský tunel na světě spojující Helsinky a Tallinn by měl stát kolem 20 miliard eur (půl bilionu korun) a otevřen by mohl být do roku 2040. Uvádí to finsko-estonská studie, o níž informovala agentura Reuters. Dopravní spojení pod Finským zálivem by bylo dlouhé 103 kilometrů. Helsinky 10:34 9. února 2018

Obě metropole zatím spojuje rychlostní trajekt, s nímž cesta trvá nejméně půldruhé hodiny. Do Finska pravidelně každý týden odjíždějí desetitisíce Estonců za prací, opačným směrem se vydává velké množství finských turistů. Tunel by cestu zkrátil o hodinu.

Projekt by spojil letiště v obou městech a byl by napojen na železniční koridor Rail Baltica, který má do roku 2026 spojit Tallinn s Varšavou.

Loni cestovalo mezi Tallinnem a Helsinkami devět milionů lidí, do roku 2050 se má tento počet zvýšit na 14 milionů, pokud tunel vybudován nebude. V případě, že se podaří ho do té doby otevřít, předpokládá se roční kapacita 23 milionů lidí. Ze čtyřiceti procent má stavbu financovat Evropská unie.