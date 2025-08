Nejdelší visutý most na světě povede na Sicílii. Plán za 337 miliard korun schválila italská vláda

Italská vláda dala ve středu zelenou výstavbě mostu, který spojí italskou pevninu s ostrovem Sicílie. Přípravné práce by mohly začít už koncem léta a samotná výstavba by měla být zahájena příští rok, napsala agentura AP. Most přes Messinskou úžinu by měl být nejdelším visutým mostem na světě.

