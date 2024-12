Nejdřív ukázat občanku. Rusko bude při koupi počítačových her zřejmě požadovat registraci

Začít hrát počítačovou hru? Až po registraci občanky. Takto by to v Rusku mělo fungovat podle návrhu některých poslanců státní dumy. Prodejci videoher také budou muset svoje klienty informovat o obsahu her. Ty tak budou muset procházet expertízou, jestli neobsahují „informaci zakázanou k šíření v Ruské federaci“. Praha/Moskva 20:50 12. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko bude zřejmě při koupi počítačových her požadovat registraci (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Pokud si bude chtít hráč koupit počítačovou hru, tak málokdy půjde do kamenného obchodu, ale koupí si ji online. Tím se ale zároveň zaregistruje u státní elektronické správy. Bez registrace podle návrhu poslanců nebude možné hry hrát.

Stát bude tedy vědět, jakou hru lidé vlastní. Také je tu ale povinnost prodejce sdělit klientovi, jestli se ve hře nevyskytují například vulgarity. Jedním z problémů ale může být právní výklad nařízení. Není totiž jasné, jestli se návrh bude týkat pouze nových her.

Lidé z herního průmyslu mají problém s technickým provedením, pokud by se nové nařízení týkalo všech her. Platformy jako Steam obsahují stovky tisíc her a přirozeně nejde monitorovat všechny. A i pokud by se nařízení vztahovalo pouze na nové počítačové hry, tak jich stále každý rok vznikají tisíce a podle expertů není možné je uhlídat.

Rusko má v posledních letech tendence kontrolovat všechny aspekty života lidí a také některé hry už řešilo. Například česká hra o legionářích byla v září zařazena na seznam extremistických materiálů.

V dumě se také řešila nedávno vydaná hra Stalker 2, kterou si během prvního týdne koupilo dva a půl milionu lidí. Vytvořili ji ale ukrajinští vývojáři, kteří přispívají na chod armády. Někteří ruští poslanci tak tvrdí, že koupě této hry je velezrada.