Nejen zdravotnické pomůcky. Ukrajinské nemocnice potřebují i jídlo a oblečení pro raněné

Zranění ukrajinští vojáci nepotřebují jen lékařskou péči, ale také spoustu obyčejných věcí, na které mnohé humanitární organizace zapomínají. Například náhradní pohodlné oblečení. A frontové ukrajinské nemocnice trpí nedostatkem běžných čisticích prostředků nebo berlí. Od stálého zpravodaje východ Ukrajiny 19:08 18. října 2024

Polní nemocnice často zápasí s nedostatkem vybavení, kromě léků a třeba berlí ale potřebují také oblečení či hygienické potřeby pro zraněné vojáky (archivní foto z ukrajinské polní nemocnice poblíž fronty) | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Se šéfem slovenské humanitární společnosti TENENET Tonym Fričem a jeho týmem jsme dorazili do jedné z nemocnic na východě Ukrajiny. Slouží jak místním nemocným, tak zraněným vojákům, a to jako zařízení první léčby a rehabilitace, protože není tak daleko od fronty.

„Když vojáky dovezou do nemocnice, tak často nemají co na sebe, protože jim během záchrany všechno oblečení rozstříhají. Velmi často tedy dodáváme mužské oblečení a boty,“ popisuje Frič. Přivezl asi 50 párů kalhot a také malé lahvičky šamponů a mýdla či instantní nudle.

Poměrně velkou nemocnicí nás provází zástupkyně hlavního lékaře paní Ljudmila. Nahlížíme do operačních sálů, pokojů a nakonec i do kuchyně, která už byla v téměř havarijním stavu, ale s její opravou pomohl český dobrovolník František Glac.

Ten tu s námi teď není, protože už někde jinde opravuje něco jiného. Ochutnáváme i nemocniční stravu, která v Česku nemá moc dobrou pověst. Tady je naopak vynikající, dnes se podává boršč, zeleninový salát a karbanátky s bramborovou kaší.

U kávy pak doktorka Ljudmila upřesňuje, co teď její nemocnice potřebuje nejvíc. Jsou to hygienické a mycí prostředky.

„Zraněným vojákům musíme nejprve poskytnout lékařskou péči, léky a jídlo, ale nedovedete si představit, jak špinavé je k nám přivážejí,“ vysvětluje Ljudmila.

Vojáci tak potřebují ručník, mýdlo, šampón, zubní pastu, holící potřeby. Jde o vojáky, kteří v nemocnici pouze přenocují a pak jedou dál. Pro ty, kteří zůstávají, nemocnice hygienické potřeby má.

Nemocnice potřebuje také potraviny, nejlépe v konzervách. Ljudmila říká, že se jim hodí například cukrovinky bez krémové náplně, protože ta má omezenou trvanlivost, a masové nebo zeleninové konzervy.

„Z oblečení nám nejvíc chybějí teplákovky, ponožky a univerzální pryžové přezůvky, které se hodí do pokoje i do sprch. A spíš rozepínací košile než trička, protože ta někdy zraněnému nemůžeme přetáhnout přes hlavu. Jsou to sice maličkosti, ale nejsou malé,“ říká Ljudmila.

„A ze zdravotnických pomůcek jsou v nemocnici nejvíc žádané vozíky a hlavně berle. Ty si vojáci berou s sebou, a proto je potřebujeme v jakémkoliv množství,“ dodává zástupkyně hlavního lékaře.

Nemocnice je teď prázdná, uklízečky dezinfikují sály, chodby a pokoje. Kvůli špatnému vývoji na frontě tu ale brzy očekávají příjezd velké skupiny zraněných.