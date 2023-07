Řecko čeká nejteplejší červencový víkend za 50 let. Čtyřicetistupňová vedra pak mají týden pokračovat

Řecko čeká pravděpodobně nejteplejší červencový víkend za 50 let, v neděli by mohly teploty v částech země vystoupat až na 45 stupňů Celsia. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na místní meteorology. Teploty kolem 40 stupňů sužují Řecko už týden a extrémní vedra mají trvat s mírným ochlazení v pondělí nejspíš až do příštího pátku. Atény 19:43 21. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlna veder v Aténách | Foto: Louiza Vradi | Zdroj: Reuters

V pátečním poledni zaznamenali v oblasti Atén 41 stupňů, v Thesálii v centrální části země vystoupaly teploty až na 44 stupňů. Dosavadní řecký teplotní rekord činí 48 stupňů a naměřen byl v července 1977 v Aténách.

„Tento víkend bude pravděpodobně nejteplejší zaznamenaný v červenci za posledních 50 let,“ řekl veřejnoprávní televizi ERT meteorolog Panajotis Jannopulos. V Athénách bude podle něj nadále přes 40 stupňů, a to skoro až do konce července. „To je mimořádně dlouhé období i na toto hlavní město, které je na letní vedra zvyklé,“ dodal řecký meteorolog.

Kvůli extrémnímu horku platí v Řecku od pátku zatím do neděle uzavření venkovních kulturních památek, archeologických parků i Akropole v Aténách, která je nejnavštěvovanější památkou v zemi. Zavřeny jsou od 12.00 do 17.30. V neděli může vláda podle aktuální předpovědi opatření prodloužit, uvedl deník Kathimerini.

V sobotu se očekávají v některých částech Řecka teploty až 44 stupňů, v neděli může být na východě někde dokonce 45 stupňů. V pondělí by měly teploty klesnout o dva až pět stupňů, od úterka budou opět stoupat a extrémně vysoké budou do čtvrtka či do pátku, uvedla agentura AMNA s odvoláním na národní meteorologickou službu.

Vlna veder si v Řecku vyžádala v pátek nejméně jednu oběť. V Chalkidě na ostrově Euboia zemřel šestačtyřicetiletý muž zřejmě kvůli vysokým teplotám na infarkt, který utrpěl podle deníku Kathimerini při jízdě na kole. Podle místních médií mu na příjmu v nemocnici naměřili tělesnou teplotu 41 stupňů Celsia. Oživit se záchranářům už nepodařilo.

V Řecku také stovky hasičů dál bojují s lesními požáry, místním jednotkám pomáhají týmy z Rumunska, Malty, Bulharska či Slovenska. V pátek mají dorazit rovněž Poláci. V pátek bylo také oznámeno, že Kypr a Chorvatsko pošlou do Řecka letadla pro hašení lesních požárů.